Premiér Andrej Babiš (ANO) nevidí důvod ke svolání Bezpečnostní rady státu (BRS) kvůli zajištění informačních systémů ministerstva práce. O jednání ho požádala minulý týden ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle předsedy vlády musí šéfka resortu zvládnout systémy zajistit a nese za ně odpovědnost. Babiš to dnes řekl ČTK. Ministerstvu práce začátkem příštího roku vyprší smlouva na systém pro vyplácení dávek, dalšího dodavatele či provozovatele zatím nemá.

Kvůli informačnímu systému pro vyplácení dávek zasahovala začátkem minulého týdne na ministerstvu policie. Z pletich a přípravy zneužití pravomoci obvinila náměstka pro ekonomiku a ICT Jana Baláče (ČSSD) a šéfa oddělení bezpečnosti informací Karla Macka. Ministryně další postup k zajištění systému zatím nepřiblížila, odvolala se na povinnost zachovat mlčenlivost kvůli vyšetřování. Požádala Babiše o svolání bezpečnostní rady. Informační systémy k vyplácení dávek patří totiž do kritické infrastruktury státu. Zpracovávají se v nich citlivé údaje statisíců příjemců příspěvků a podpor.

Premiér se svoláním BRS kvůli informačním systémům nepočítá. "Je to její odpovědnost (ministryně práce). Nevidím důvod, proč by to měla řešit Bezpečnostní rada státu. Je to její resort, ona zkrátka to musí zvládnout," uvedl Babiš. Žádost o svolání Bezpečnostní rady státu vnímá spíš jako "hledání nějakého alibi". Zopakoval, že ministryni posílá kvůli systémům od roku 2018 dopisy s dotazy, na které nedostal odpověď. "Musí to konečně už nějak uchopit (Maláčová)," dodal premiér.

Ministerstvo práce chystá od příštího roku spuštění nového resortního informačního systému, s jehož přípravou se začalo v roce 2014. Systém pro vyplácení dávek je jeho součástí. Kdo by ho měl dodat, není ani po dvou tendrech jasné. V první soutěži vyhrála společnost OKsystem, která poskytuje informační systémy ministerstvu od roku 1993. Smlouvu nejdřív získala, později od ní ministerstvo odstoupilo. Firma se soudí. Ve druhé soutěži zvítězila firma DXC Technology. Tendr pak skončil několikrát u antimonopolního úřadu a znovu se vyhodnocuje.

Maláčová opakovaně poukazovala na to, že problémy s informačními systémy a se zakázkami zdědila z minulého volebního období. Vedení ministerstva už dřív uvedlo, že má několik scénářů řešení. Zmínilo, že chystá výběrové řízení na provozovatele nynějšího systému. Dalšími možnostmi byl smír s OKsystemem a dokončení systému z prvního tendru, uzavření druhého tendru či pokračování spolupráce s nynějším dodavatelem.

O stavu informačních systémů resortu práce debatoval několikrát sněmovní sociální výbor. Opoziční poslanci ODS a KDU-ČSL budou usilovat o to, aby o situaci jednala celá Sněmovna. Navrhnou to jako mimořádný bod schůze.