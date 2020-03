Na 93 tisíc nakažených a 3203 mrtvých si zatím ve světě vyžádala epidemie nového koronaviru. Nákaza Covid-19 se rozšířila z Číny, kde je také nejvíce obětí. Dalšími postiženými zeměmi jsou Jižní Korea, Japonsko a Írán. V Evropě se virus rozšířil hlavně v Itálii, kde zatím zemřelo 79 lidí.

V Česku se koronavirem nakazilo celkem šest osob. Zatím poslední je zřejmě matka dvou dětí ze Základní školy Antonína Čermáka v Praze 6. Škola kvůli tomu izolovala dvě třídy. Výsledky testu ale ještě musí potvrdit Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Podle primátora Zdeňka Hřiba by měly být výsledky do středečního večera.

Nakažené jsou také dvě zahraniční turistky, jeden učitel z České zemědělské univerzity a dva lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii.

Bezpečnostní rada státu ve středu rozhodla, že zatím nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce. Nákaza se totiž nerozšiřuje. Všechny akce a shromáždění nad 5000 lidí budou ale pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko. Rozhodnutí nevpustit diváky na víkendový světový pohár v biatlonu ale platí. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Naposledy se světový pohár konal v Itálii, odkud podle něj jeden nakažený divák odjel do Německa.

Aby omezilo šíření nemoci, zakázalo ministerstvo zdravotnictví volný prodej respirátorů třídy FFP3 všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy. Úřad má také signály o nedostatku dezinfekce v různých institucích a chce proto zakázat i vývoz dezinfekce.