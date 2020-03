Během deseti let hodlá Praha snížit emise v ovzduší o 45 procent. Návrhy, jak toho má město dosáhnout, připravuje speciální magistrátní komise pro klima, která má vhodná opatření předat vedení radnice do léta. Už nyní se některé plány rýsují. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka (STAN) je nevyhnutelný vznik mýta, zároveň by však město mělo podporovat své obyvatele, aby si na střechy domů dávali solární panely a vyprodukovanou elektřinu prodávali sousedům.

Do léta má komise, která pod vás coby náměstka spadá, mít hotový plán, jak dosáhnout výrazného snížení emisí v ovzduší. Kdy by mohli pražští politici tato opatření schválit, aby se na nich mohlo začít pracovat?

Počítám, že přes léto se to bude ještě ladit a nejpozději v září to předložíme vedení města a zastupitelům. Zároveň na konec září připravujeme klimatickou konferenci, které se účastní naše partnerská města, environmentalisté a klimatologové z různých koutů světa. Na ní představíme celý náš plán, jak konkrétně chceme snižovat oxid uhličitý do roku 2030, respektive 2050 (do tohoto roku se metropole zavázala být bezemisní - pozn. red.). Už teď ale jednáme se společnostmi, zda se nějak do našeho závazku zapojí. Zároveň jsem kolegům z městské rady navrhl, abychom klimatický závazek promítli do oblastí, které máme na starost.