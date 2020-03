Kvůli nákaze koronavirem, kterou čeští lékaři dosud potvrdili u 12 lidí, omezují výuku některé základní, střední i vysoké školy. Do konce tohoto týdne zrušila výuku pražská Česká zemědělská univerzita, kde vyučuje jeden z první trojice nakažených. Doma zůstali i studenti brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity nebo Českého vysokého učení technického v Praze. Jako první v pondělí zrušila přednášky i semináře Mendelova univerzita v Brně. Její rektorka Danuše Nerudová preventivní opatření považuje za zodpovědné vůči studentům, zaměstnancům i k celé společnosti. "Jsem přesvědčená, že z tohoto ohledu je to nejlepší možné řešení, které jsme v danou chvíli mohli udělat," vysvětluje Nerudová. Škola také zakázala zaměstnancům cestovat do postižených oblastí a stahuje studenty, kteří vyjeli na Erasmus do Itálie. Ta je s víc než třemi tisíci nakažených nejpostiženější evropskou zemí.

Proč jste přistoupili ke zrušení výuky?

Výuku jsme nezrušili, pouze jsme na 14 přešli na jinou formu vzdělávání. Z prezenční formy na distanční. Takže výuka běží. Rozdíl je v tom, že studentům je veškerá práce zadávána e-mailem. Nekonají se přednášky, nekonají se cvičení. Studenti nedocházejí do areálu. Tím omezujeme setkávání a srocování velkého počtu lidí na jednom místě. Důvodem je, že nejsem schopna zamezit tomu, aby zaměstnanci univerzity nepřicházeli do styku se studenty, kteří byli v ohniscích výskytu koronaviru. Na univerzitě máme 800 zahraničních studentů, což je poměrně velké číslo. Větší část z nich je z Evropské unie.

Máme zhruba deset procent zaměstnanců ve věku nad 60 let. Celá řada z nich trpí kontraindikacemi, což je třeba diabetes nebo kardiovaskulární choroby. Celý postup byl konzultován s našimi kolegy, kteří se zabývají výzkumem virů. Doporučovali toto preventivní opatření zavést. Nechtěla bych šířit paniku, ale jako důvod uváděli, že čím je vyšší počet nakažených, tím vzrůstá riziko mutace viru. Historie ukazuje, že virus mutuje do jiného viru třeba s daleko vyšší agresivitou. Roli sehrál i fakt, že jsme se rozhodovali v pondělí a dva ze tří nakažených v tu chvíli byli student a akademik. Pak se to zvýšilo na tři.

Když mluvíte o šíření paniky, nezvažovali jste, zda ji vyhlášení takového rozsáhlého opatření nemůže posílit?