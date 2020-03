Na 98 tisíc nakažených a 3383 mrtvých si zatím ve světě vyžádala epidemie nového koronaviru. Nákaza Covid-19 se rozšířila z Číny, kde je také nejvíce obětí. Dalšími postiženými zeměmi jsou Jižní Korea, Japonsko a Írán.

V Evropě se virus rozšířil hlavně v Itálii, kde zatím zemřelo 148 lidí. Během čtvrtka přibylo v zemi dalších 41 obětí.

V Česku se koronavirem nakazilo celkem 12 osob. Ve čtvrtek potvrdila Národní referenční laboratoř další čtyři pozitivní vyšetření. Ve dvou případech jde o osoby, které přišly do kontaktu s lidmi, u kterých byl virus potvrzen již v minulých dnech. Tři nově nakažení jsou v izolaci v Nemocnici na Bulovce, jedna pacientka je hospitalizovaná v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Ve středu se nákaza potvrdila u matky dvou dětí ze Základní školy Antonína Čermáka v Praze 6. Nakažené jsou také dvě zahraniční turistky, učitel z České zemědělské univerzity a čtyři lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii.

Bezpečnostní rada státu ve středu rozhodla, že zatím nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce. Nákaza se totiž nerozšiřuje. Všechny akce a shromáždění nad pět tisíc lidí budou ale pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko.

Rozhodnutí nevpustit diváky na víkendový Světový pohár v biatlonu ale platí.



"Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad sto tisíc lidí," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Naposledy se Světový pohár konal v Itálii, odkud podle něj jeden nakažený divák odjel do Německa.

Aby omezilo šíření nemoci, zakázalo ministerstvo zdravotnictví volný prodej respirátorů třídy FFP3 všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy. Úřad má také signály o nedostatku dezinfekce v různých institucích, a od pátku proto zakázal i vývoz dezinfekce.

Ministerstvo financí začalo regulovat ceny respirátorů. V případě respirátorů vyrobených v EU úřad stanovil maximální cenu pro konečné spotřebitele na 175 korun bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo EU je limit stanoven na 350 korun bez DPH. Cílem opatření je zamezit zneužívání současné situace kolem šíření nového koronaviru.

Od čtvrtka je navíc přerušené letecké spojení mezi Českou republikou a severoitalskými regiony a Jižní Korejí kvůli obavám z šíření nového typu koronaviru. Vládou nařízený zákaz se dotkl asi 50 letů týdně. Již dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny.

Počet nakažených a obětí aktuálně nejrychleji roste v Jižní Koreji. Země hlásí 42 mrtvých, o 7 více než ve čtvrtek, a 6284 infikovaných, což znamená jednodenní nárůst o téměř 200. V pevninské Číně počet obětí přesáhl 3000 a nakažených je přes 80 500. Některé země včetně Itálie ve snaze bránit šíření nákazy uzavírají školy, jiné zamezují vstupu lidí ze zemí, kde se infekce vyskytuje.