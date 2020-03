Dorazit by měl prezident Miloš Zeman, jinak však půjde o spíš komorní akci. Zhruba sedmdesátka delegátů Strany práv občanů - Zemanovci si v sobotu na sjezdu v pražském Top hotelu zvolí nové vedení. Pozici předsedy po dvou letech opustí někdejší prezidentův osobní lékař Lubomír Nečas.

"Musím to přenechat nějakým mladším. Mám pořád ordinaci praktického lékaře, dělám tělovýchovného lékaře, vůbec nemám čas věnovat se rodině," přiznává Nečas. Kdo by ho mohl nahradit, zatím není jasné. Ještě den před sjezdem nebyl veřejně známý žádný kandidát na předsedu.

"Nástupce vytipovaného nemám, ale něco se rýsuje," naznačil jen Nečas. Podle kuloárních spekulací několik straníků vyzvalo ke kandidatuře dlouholetého šéfa liberecké buňky strany Jaroslava Masopusta. Ten patří k zakladatelům strany a jako jeden z mála krajských šéfů Zemanovců se může pochlubit tím, že mu neubývají členové, naopak zakládá nové místní organizace. Kandidaturu však Masopust zatím odmítá.

"Jsem zvyklý dělat věci naplno. A protože mám několik firem, jsem aktivní v obchodních komorách a mám další aktivity, v tuto chvíli bych nemohl funkci předsedy věnovat tolik času, kolik by si to zasloužilo. Ale nikdy neříkej nikdy. Zatím hledáme," přiznal pro HN Masopust, že strana zatím jasného kandidáta na předsedu nemá. Doplnil jen, že by byl rád, aby šlo o někoho ze současných krajských předsedů.

Fungovat, aspoň dokud bude Zeman na Hradě