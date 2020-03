Novým koronavirem se ve světě nakazilo více než 110 tisíc lidí a přes 3800 pacientů už nákaze podlehlo. Nemoc zvaná COVID-19 se rozšířila z města Wu-chan v čínské provincii Chu-pej, kde je také nejvíce nakažených a zemřelých. Dalšími nejvíce postiženými zeměmi jsou Itálie, Jižní Korea a Írán, kde jsou tisíce infikovaných a stovky mrtvých.

V Evropě je nejhorší situace v Itálii, kde je přes 7300 nakažených a 366 mrtvých. Italská vláda kvůli tomu v neděli vyhlásila karanténu pro sever země. Ta se týká 16 milionů lidí a je vyhlášena do 3. dubna. Znamená to, že Itálie omezuje cesty do regionů Lombardie, Emilia-Romagna, Piemont a Benátsko. Zároveň se ruší sportovní a kulturní akce a omezen je i provoz barů a restaurací. Uzavřeny mají být i lyžařské resorty a plavecké bazény. Zdravotníkům byla zrušena dovolená.

V Česku se novým koronavirem nakazilo 32 lidí. Během neděle testy potvrdily nákazu u šesti lidí. Mezi nimi jsou čtyři lidé, kteří se vrátili z Itálie a rodinný příbuzný. Šestým nakaženým je muž z Hradce Králové, jehož nákaza souvisí s případy z amerického Bostonu. Všech šest nakažených zůstává v domácí karanténě. Celkem 27 případů koronaviru v Česku má souvislost s Itálií. Jde o 24 lidí, kteří tam pobývali a tři, kteří se od nich nakazili. Dalších pět případů má vazby na americký Boston.

Aby zabránila šíření nemoci COVID-19, přijala česká vláda několik opatření. Od pondělního rána začali policisté, hasiči a celníci na deseti hraničních přechodech namátkově kontrolovat přijíždějící a upozorňovat je na rizika spojená s koronavirem. Nápor patrně čeká praktické lékaře, na které se na základě vládního nařízení začnou obracet lidé, kteří se o víkendu vrátili z dovolené v Itálii.

Lidé vracející se z Itálie, a to včetně cizinců s trvalým pobytem, mají preventivně zůstat dva týdny v domácí karanténě. Povinnost ale neplatí pro řidiče kamionů, zdravotníky a piloty. Přerušené jsou i lety do severní Itálie, Jižní Koreje a Číny. Česko zároveň přestalo vydávat víza na zastupitelství íránském Teheránu. Na letištích a nádražích běží informační kampaň a jsou zavedena zpřísněná hygienická opatření. Ministerstvo zdravotnictví zároveň zakázalo běžný prodej respirátorů FFP3 a vývoz dezinfekční přípravků na ruce. Zrušeny jsou i některé sportovní a kulturní akce i některé veletrhy. Rizikovost všech hromadných akcí nad 5000 osob mají posuzovat krajské hygienické stanice.