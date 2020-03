Neznámý vandal zřejmě o víkendu posprejoval část Karlova mostu. V pondělí na to upozornil server iDnes.cz. Podle mluvčí pražských policistů Violety Siřišťové se policie případem zabývá pro podezření z poškození cizí věci. Mluvčí TSK Barbora Lišková uvedla, že nápis bude odstraněn co nejdříve.

"Věc řešíme od rána, a to s odborem památkové péče pražského magistrátu a také s pražskou národní galerií, která nám zřejmě poskytne restaurátora. Graffiti bude odstraněno co nejdříve, může to být i v řádu hodin," řekla Lišková.

Podle serveru se fotografie posprejovaného mostu objevila na sociálních sítích v pondělí. Nápis "Kraków + Moscow = Prague, 8. 3. 2020" se údajně nachází v podloubí u Čertovky. Sprejera podle iDnes.cz žádná z bezpečnostních kamer nezachytila, podle mluvčí městských strážníků Ireny Seifertové do prostoru kamery nedohlédnou.

Nové graffiti na Karlově mostě. Krakóv + Moscow = Prague

"Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že byl posprejovaný Karlův most. Případem se zabýváme pro podezření z trestného činu poškození cizí věci a zjišťujeme všechny okolnosti," řekla policejní mluvčí.

Most posprejovali vandalové i v minulosti. Obvodní soud pro Prahu 1 loni v listopadu uložil podmínky bratrům z Německa, kteří na pilíř mostu nasprejovali nápis o rozměrech pět krát dva metry.