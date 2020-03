Bezpečnostní rada státu s platností od úterních 18 hodin nařídila zákaz konání akcí s účastí nad 100 osob. Řada pořadatelů ruší své akce úplně, někteří budou pouze regulovat počet návštěvníků či diváků, tak aby nepřekročil nařízených 100 osob.

Představení okamžitě až do odvolání zrušila některá pražská divadla s kapacitou sálu přes 100 diváků. Ruší se také některé premiéry filmů a na ně navazující distribuce. Do kin tak třeba zatím nepřijde film 3Bobule, který měl mít premiéru ve středu.

Národní divadlo ruší do odvolání představení všech souborů ve všech budovách včetně středeční předpremiéry činohry Stát jsem já ve Stavovském divadle. Vstupné vrací obchodní odbor za zakoupená představení prozatím s termínem hraní do 17. března včetně. "Online nákupy budou odbaveny bankovním převodem, vstupenky zakoupené fyzicky na pokladně je možné zaslat e-mailem, aby se omezil osobní kontakt," sdělila Ivana Hendrychová z ND. K dispozici bude pokladna na Nové scéně. O dalším postupu bude ND informovat na svém webu.

"Jsme donuceni pro vás nehrát. Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky," uvedl v úterý na webu ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský. Vstupenky na úterní a případně i další zrušená představení zůstávají v platnosti a divadlo bude hledat náhradní termíny. Na svém facebookovém profilu se Hrušínský ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha; podle divadelníka opatření vlády bude mít likvidační dopad na malé fungující firmy.

Od úterý přestává hrát Divadlo v Dlouhé nebo Činoherní klub, Městská divadla pražská zatím zrušila úterní představení. Předávání Cen divadelní kritiky, které se bude konat 16. března v divadle Komedie, se uskuteční bez diváků. Program bude možné sledovat streamovaným přenosem České televize. Divadlo v Dlouhé zrušilo představení naplánovaná na tento a příští týden. Vstupenky koupené v pokladně lze vrátit do konce dubna, platbu za e-vstupenky vrátí divadlo rovnou na účet.

Rock Opera zrušila premiéru rockové opery Troja s Evou Urbanovou, která se měla konat 19. a 20. března. Náhradní termín bude 20. a 21. května, vstupenky zůstávají v platnosti.

Společnost BIOSCOP dočasně ruší distribuci filmu 3Bobule do kin, včetně pražské a slovenské slavnostní premiéry a veškeré naplánované akce spojené s uvedením filmu. "Je nám to samozřejmě líto. Těšíme se na co nejbližší termín, kdy budou moci 3Bobule rozdávat radost, zvláště v této smutné době. Přátelé a Bobule zůstávají, " uvedl producent filmu Tomáš Vican. Film měl být po středeční pražské premiéře uveden do kin od 12. března. Náhradní termín zatím není známý.

Odkládá se i premiéra filmu Princezna zakletá v čase, která byla plánována na 19. března. "Prozatím bohužel nemůžeme určit nové datum uvedení snímku do kin," uvedl za produkci filmu Martin Kubišta.

K zrušení veškerých projekcí přikročila už kolem úterní 13. hodiny síť multikin Cinestar. Projekce se ruší ve všech 13 pobočkách v celé zemi. Pokladny všech poboček zůstávají otevřené, aby mohli diváci požadovat vrácení vstupného, uvedl ředitel společnosti Jan Bradáč.

Některá menší kina na zákaz reagují omezením kapacity svých sálů. Modřanský biograf, jedno z prvních kamenných kin na území Prahy, ujistil na svých facebookových stránkách diváky, že plánované projekce neruší, ale omezí kapacitu pro maximálně 99 osob.

Komorní kino Edison Filmhub na Novém Městě má kapacitu promítacího sálu 75 sedaček, proto zatím provoz neomezuje.

Zákaz se dotkne také filmových festivalů. Pořadatelé již zrušili filmovou přehlídku Febiofest. Pražská část festivalu Jeden svět, který se koná od 5. do 14. března, nadále pokračuje v menších sálech, jako je kino Evald nebo malý sál Světozoru.

Ceny Czech Grand Design kvůli koronaviru mění termín z původně plánovaného 24. března. "Věřím, že přesun na pozdější termín nijak nepoškodí atmosféru večera, jen si budeme muset všichni počkat na vítěze delší dobu," uvedla za přípravný výbor Cen Jana Zielinski. Nový termín pořadatelé oznámí.

Pořadatelé udílení knižních cen Magnesia Litera počítají, že finále letošního ročníku 7. dubna se na Nové scéně uskuteční, případně ale bez diváků. Pořadatelé červnového festivalu Metronome Prague vzhledem k termínu pokračují v plánování a přípravách, sdělila mluvčí festivalu Martha Häckl.

Provozovatel pražské O2 areny a prostor O2 universum Bestsport momentálně jedná s pořadateli o možných náhradních termínech plánovaných akcí. Informace následně zveřejní na svém webu. "V případě dotazů ke konkrétním akcím, prosíme návštěvníky/diváky, aby se obraceli přímo na pořadatele dané akce,” říká Robert Schaffer, generální ředitel O2 areny a O2 universum.

Hrady a zámky

Národní památkový ústav (NPÚ) do odvolání uzavřel památkové objekty s celoročním provozem a odkládá zahájení hlavní návštěvnické sezony na neurčito. V úterý to řekla mluvčí NPÚ Jana Hartmanová. Památkový ústav má ve své správě stovku hradů, zámků a dalších objektů.

K objektům, které jsou otevřené celoročně, patří třeba zámek v Třeboni, zámek Sychrov, zámek v Mníšku pod Brdy, hrad Nové Hrady, zámek Hluboká nad Vltavou nebo hrad Karlštejn.

Církevní akce

Česká biskupská konference v úterním prohlášení uvedla, že bohoslužby se mohou z rozhodnutí českých a moravských biskupů rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 lidí.

Věřící mohou také svou nedělní povinnost mše svaté splnit poslechem přenosu bohoslužby v televizi, rozhlase či na internetu.

Biskupové doporučili věřícím také dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Vyzývají je, aby byli připraveni pomoci těm, kdo to potřebují. "Nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy," uvedli biskupové.

Sportovní akce

Fotbalové zápasy organizované Fotbalovou asociací ČR (FAČR) a krajskými a okresními svazy se zatím nebudou odkládat. Na úterním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor FAČR. Pořadatel je povinen zajistit, že se utkání zúčastní maximálně 100 osob. FAČR organizuje v Česku soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických a také domácí pohár MOL Cup. Profesionální soutěže, první a druhou ligu, řídí Ligová fotbalová asociace, která by se aktuální situací měla zabývat na středečním zasedání ligového výboru.

Fotbalová asociace naopak zrušila slavnostní vyhlášení tradiční ankety Fotbalista roku 2019, které se mělo v Praze uskutečnit 22. března. Vítězové jednotlivých kategorií budou oznámeni skromnějším způsobem.

Osud soutěží řízených Českým hokejem včetně extraligy i první ligy je zatím nejasný. Podle původního rozhodnutí měly pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků, jak oznámil prezident ČSLH Tomáš Král po úterním jednání s vedením soutěží. Později však Král uvedl, že není jasné zda se do nařízené stovky počítají pouze diváci.

"Dostali jsme zprávu, že na ministerstvu vnitra se diskutuje o tom, jestli by do té stovky lidí neměli být zahrnuti všichni. Pokud dostaneme oficiální rozhodnutí, že se do toho počítají všichni, tak hokej v tuto chvíli skončil," řekl Král.

České nejvyšší basketbalové soutěže mužů a žen se budou hrát bez diváků. K podobnému opatření přistoupil i volejbalový svaz, který ale pro diváky uzavřel zápasy všech soutěží. Házenkářský svaz k úplnému uzavření zápasů nesáhl. Pořadatelský klub je povinen zajistit, aby na utkání dorazilo maximálně 100 osob, jak ukládá vládní nařízení.