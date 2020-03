11.3.2020 10:43 | Rakousko přerušilo železniční spojení s Itálií, zavřelo také všechna státní muzea

Kvůli šíření nového typu koronaviru dnes Rakousko do odvolání přerušilo železniční spojení s Itálií. Do země budou moci jezdit jen nákladní vlaky. Ve Vídni se ráno neotevřelo žádné z osmi státních muzeí. Kvůli vládnímu nařízení zůstanou Uměleckohistorické a Přírodovědné muzuem, Albertina či zámek Belvedere zavřené přinejmenším do konce března. V Rakousku se zatím potvrdilo 206 případů nákazy koronavirem.