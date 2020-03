Poslanci budou ve středu volit nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Sněmovna bude vybírat šest členů 15členné televizní rady a dva členy devítičlenné rozhlasové rady.

Pozornost vyvolává zejména volba televizních radních. Šanci zasednout v radě totiž mají i kandidáti, kteří byli částí politiků kritizováni. Patří k nim ekonomka Hana Lipovská, jejíž nominaci zpochybnila zhruba čtvrtina senátorů. Vadilo jim, že kandidátka veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií, což podle nich může vést k oslabení demokracie. Mezi uchazeči je také moderátor a kritik televize Lubomír Veselý, známý pod jménem Luboš Xaver Veselý.

V případě televizní rady postoupilo do volebního finále 18 kandidátů. Patří k nim například kromě zmiňované Lipovské a Veselého například i ekonomové Pavel Kysilka a Vladimír Pikora či někdejší šéf zpravodajství ČT Roman Bradáč a další (viz box).

Zájem poslanců budí i jejich bývalý kolega a někdejší hokejista Jiří Šlégr. Šlégr byl původně členem ČSSD a později přešel do strany LEV 21 expremiéra Jiřího Paroubka. Společně pak kandidovali v poslaneckých volbách, které prohráli, když získali 0,07 procenta hlasů. Do rady jej navrhl hokejový klub Litvínov, který do podzimu Šlégr trénoval.

KANDIDÁTI DO RADY ČT • Roman Bradáč - bývalý šéf ČT24, bývalý ředitel TV Barrandov • Ivan Douda - psycholog, spoluzakladatel Drop In • Marek Hladký - producent, dramaturg, scenárista • Zdeněk Holý - filmový kritik, teoretik a tvůrce • Eva Hubková - včelařka, bývalá ekonomka ČT • Petr Jedinák - asistent poslance SPD Radka Rozvorala • Michal Klíma - novinář, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu • Pavel Kysilka - ekonom • Hana Lipovská - ekonomka • Pavel Matocha - novinář a šachista • Vladimír Pikora - ekonom • Stanislav Staněk - auditor • Martin Schmarcz - politický komentátor • Jiří Schwarz - ekonom, ředitel institutu Centrum ekonomických a tržních analýz • Jiří Šlégr - bývalý hokejista • Gabriel Švejda - rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku • Luboš Xaver Veselý - moderátor • Jiří Závozda - novinář a pedagog

Dva rozhlasové radní budou poslanci vybírat z šesti finalistů. Šanci usednout v radě mají dále ředitel Národního muzea Michal Lukeš, historik Jaroslav Šebek, jazykovědkyně Markéta Pravdová, galerista Marek Pokorný a ředitelka českého výboru Židovského národního fondu Zoša Vyoralová. Místo může obhájit nynější předsedkyně rady Hana Dohnálková.



Dvořák: Počínání Berkovce je šokující

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura během debaty ke zvolení nových radních vyzval předsedu sněmovního volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) k rezignaci na tuto funkci. K občanským demokratům se připojili také další opoziční kluby KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Důvodem je uniklý Berkovcův e-mail, v němž hodnotí kandidáty do Rady České televize (ČT). Pokud Berkovec nerezignuje, je Stanjura připraven vyvolat jednání o jeho odvolání.

Berkovec později během debaty uvedl, že kvůli kritice nabídne svoji funkci k dispozici "při nejbližší možné příležitosti". Podle Stanjury však není jasné, kdy tato příležitost nastane.

Berkovcův e-mail kritizoval i šéf televize Petr Dvořák, podle něj jde o šokující jednání popírající roli Rady ČT. O e-mailu v úterý informoval server Info.cz. Berkovec se v něm před středeční volbou vyjadřuje ke každému adeptovi na členství v radě. Analyzuje u nich například, zda případné zvolení vzbudí protesty médií a zda by mohli v radě zastupovat Dvořákovy zájmy.

Berkovec podle Info.cz rozeslal svou analýzu nejen poslancům ANO. Pro server se odmítl k e-mailu vyjádřit. "Pokud jste se dostali do jakéhokoli soukromého mailu, jde o porušení tajemství dopravovaných zpráv," varoval před spácháním trestného činu.

Dvořák poslancovo jednání označil za šokující. "Naprosto popírá roli Rady ČT jako garanta nezávislosti a objektivity média veřejné služby. Naopak ji přeměňuje ve skupinu snadno ovlivnitelných lidí, kteří budou prosazovat pouze konkrétní politické zájmy," uvedl Dvořák.

Počínání šéfa volebního výboru podle ředitele ČT navrací společnost do doby, kdy se odborníci kádrovali podle toho, s kým se stýkají. "Pokud takovýto postup prosazuje předseda výboru, který odpovídá za mediální legislativu a kontrolu médií, zásadně to nabourává důvěru v jeho činnost," uvedl Dvořák.

Poslankyně @ODScz Miroslava Němcová chtěla, aby sněmovna odložila volbu do rad @CzechTV a @CRozhlas. Čas chtěla využít k tomu, aby se vyjasnilo, zda pomocník ANO obcházel kandidáty s dotazem, zda podpoří odvolání ředitele ČT. Pakt ANO, @CSSD, @czKSCM a @SPD_oficialni to odmítl. pic.twitter.com/VE2yL6Izx1 — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) March 11, 2020

Berkovec v e-mailu doporučuje například zvolení někdejšího šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, dramaturga a scenáristy Marka Hladkého či ekonomů Pavla Kysilky a Vladimíra Pikory.

Nedoporučuje naopak zvolit lidi, kteří mají podle něj blízko ke Dvořákovi nebo spolku Milion chvilek, pořadateli protivládních demonstrací. Nejvýraznější výhrady má proti předsedovi správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michalu Klímovi, nedoporučuje ani filmového kritika a teoretika Zdeňka Holého, politického komentátora Martina Schmarcze, auditora Stanislava Staňka či rektora Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Gabriela Švejdu.