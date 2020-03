Vláda kvůli výskytu koronaviru vyhlásila od čtvrtečních 14:00 hodin na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky.

- Od pátečních 6:00 jsou zakázané akce nad 30 účastníků – opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské a další akce. Nevztahuje se na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby. Zakázán je také vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihoven. Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.

- Na neurčito je přerušena výuka na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Ve čtvrtek vláda zakázala s účinností od pátku 13. března přítomnost žáků v základních uměleckých školách. Řada měst rozhodla také o uzavření mateřských škol.

- Vláda zavedla kontroly na německých a rakouských hranicích. Od páteční půlnoci bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Dalších sedm bude určeno jen pro české občany, kteří pracují v zahraničí a zařídí si výjimku. Mimořádná opatření na některých přechodech byla zavedena již od 9. března. Při namátkových kontrolách pomáhá hasičům, policistům a celníkům i armáda.

- Od soboty bude platit zákaz vstupu do Česka pro občany Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí. Češi se z rizikových oblastí vrátit mohou, budou ale muset podstoupit karanténu. Do karantény musí také vojáci po návratu z oblastí s koronavirem (opatření se kromě Itálie, Číny či Íránu týká také Německa, Španělska či Francie).

- Dodržování karantény začnou kontrolovat policisté ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidem, kteří nebudou pravidla izolace dodržovat, hrozí pokuty až tři miliony korun.

- Od soboty bude zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících do zahraničí. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Zákaz platí pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahovat by se měl na přepravu cestujících přes hranice. Pro nákladní dopravu by tak měl trvat dosavadní stav, kdy je mezinárodní přeprava povolena. Umožněn by měl být návrat Čechů ze zahraničí, případně odjezd cizinců. Dopravci následně mohou přivézt zpátky do Česka pouze vozy a lodě bez cestujících.

- Mezinárodní lety budou moct přistávat jen na pražském Letišti Václava Havla. Vláda zakázala využívat jiná letiště v rámci letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky. Lety na regionální letiště tak budou zakázány.

- Nadále platí zákaz přímých letů do Číny a Jižní Koreje, stejně jako do regionů v severní Itálii.

- Od 10. března platí zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů.

- Testy na koronavirus je možné podstoupit v celkem 18 státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Jejich přehled najdete na webu ministerstva zdravotnictví.