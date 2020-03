Česká vláda kvůli šířícímu se koronaviru vyhlásila nouzový stav. Od pátku omezila provoz na hranicích s Německem a Rakouskem, překročit je možné hranice jen na 11 vybraných přechodech a cizincům bude překročení těchto hranic zakázáno. Zákaz budou mít i cizinci z rizikových oblastí. Stát od pátečních 6:00 zakázal do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské a další akce. Vláda od pátku od 6:00 také zakázala vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihoven. Od pátku musí být mezi 20:00 a 6:00 uzavřeny restaurace. Mezistátní lety mohou přistávat jen na pražském Letišti Václava Havla, lety na regionální letiště tedy budou zrušeny.

Fakultní nemocnice Brno čelí kybernetickému útoku, nefungují tam počítače. Informaci potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Nemocnice denně prověřuje až 20 lidí s podezřením na koronavirus.

V nemocnici nefunguje ani ambulance, potvrdil mluvčí nemocnice Pavel Žára. "Převážíme akutní pacienty do jiných nemocnic v Brně i v Jihomoravském kraji," uvedl Žára. Bližší informace k útoku zatím neměl. "Mohu potvrdit, že máme tu informaci. Jsme na místě a řešíme to. Nic bližšího ale v tuto chvíli nemáme," řekl šéf kabinetu ředitele NÚKIB Robert Kahofer.

Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla, že se obě městské nemocnice, a to Úrazová nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří, připravují na přijetí pacientů z fakultní nemocnice, pokud bude jejich převoz potřeba.

Mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová řekla, že záchranáři o útoku na nemocnici vědí. "Dotklo se nás to tak, že vozíme pacienty do jiných nemocnic," uvedla Bothová.

Česko má zatím 117 lidí nakažených novým typem koronaviru napříč všemi kraji. Žádný z nich se zatím z nemoci Covid-19, kterou koronavirus způsobuje, nevyléčil. Souhrnné informace naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz.

Dva pacienti mají vážnější průběh nemoci a momentálně jsou na jednotce intenzivní péče v Praze a v Brně.

Šíření koronaviru bude mít značné ekonomické dopady. Například firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví i dalších oborech by mohly kvůli koronaviru přijít o desítky miliard korun, uvedla Hospodářská komora.

Pražská burza se ve středu propadla už pod hranici 900 bodů, a je tak nejslabší od začátku prosince 2016. Index PX oslabil o 3,03 procenta na 885,10 bodu. Nejvýrazněji zlevnily akcie softwarové společnosti Avast, skoro o devět procent.

V Evropě je nejhorší situace v Itálii, kde je přes 15 tisíc nakažených a více než tisíc mrtvých. Italská vláda kvůli tomu nařídila karanténu pro celou zemi.