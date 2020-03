Kvůli opatřením, která vláda zavedla v reakci na probíhající pandemii koronaviru, nepřicházejí o příjmy pouze společnosti, ale také jejich zaměstnanci. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se domnívá, že by se vláda i opozice měly shodnout na prolomení deficitu rozpočtu a omezit své spory po dobu trvání tohoto výjimečného stavu. Zároveň vidí nespravedlnost v tom, že ti, kteří musejí zůstat doma s dětmi pobírají pouze 60 procent platu zatímco lidé pracující na homeoffice pobírají celý plat.

Odbory navrhli jako jedno z řešení ekonomických problémů tuzemských podniků Kurzarbeit. Tedy to, aby vláda podnikům, jimž kvůli koronaviru klesnou zakázky a příjmy, hradila část mezd, aby se nemuselo propouštět. Máte představu, kolika lidí se to může dotknout?

Dopady se momentálně nedají moc dobře předvídat. Není jasné, jak moc budou firmám vypadávat zakázky, ani jak dlouho budou omezení trvat. Některé firmy mohou zastavit výrobu, což může mít dopad na další subdodavatele. Proto by se neměly podnikům dávat jen půjčky na překlenutí výpadku v příjmech, ale také pomoci zaměstnancům, aby se jim nepropadly příjmy. Tohle je ale opatření na ochranu ekonomiky, teprve později se bude muset řešit způsob, jak ekonomiku podpořit. Určitě je tu poučení z minulé krize v letech 2008 až 2009. Peníze se v takové chvíli nemají šetřit, ale pustit do ekonomiky. Myslím, že se z minulosti poučila také Evropská komise, velký podpůrný balíček chystá rovněž Německo. To je dobře.