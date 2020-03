V pondělí vláda schválila 600 milionů na pomoc podnikatelům postižených následky koronaviru. Očekává se však, že tyto "rychlé" peníze brzy dojdou, chystá se proto další podpora zejména malých podnikatelů ve výši miliard korun. Hlavní roli by měla hrát Českomoravská rozvojová a záruční banka, která bude ručit zejména malým podnikatelům za provozní úvěry. "Nabídneme jim mix výhodných úroků, záruk a odkladu splátek," slibuje místopředseda vlády a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Jak vypadá současný scénář pomoci podnikatelům postiženým koronavirem?

Máme jeden nový produkt, na kterém pracujeme. Kromě vládou schválené pomoci v podobě 600 milionů v Českomoravské rozvojové a záruční bance (ČMRZB) a zároveň snahy najít přes tuto banku dotaci na ošetřovné pro živnostníky už přemýšlíme nad střednědobým produktem.

V čem bude spočívat a jakou na něj vyčleníte částku?

V tuto chvíli už se nebavíme o dvou miliardách, jak bylo původně v plánu, ale byli bychom rádi, aby to byly čtyři miliardy. Ze strukturálních fondů, které byly alokované na jiné účely a nedaří se je vyčerpat, bychom je dali právě na pomoc podnikatelům. Detailně to projednáváme s Evropskou komisí, oni jsou k tomu přístupní, ač za jiné situace by nám to nepovolili. Dnes však berou přesun peněz mezi programy daleko vstřícněji.

O jaké se jedná programy?

Tam kde cítíme, že není tak extrémní poptávka, například dotace na datová centra. Zkrátka tam, kde vidíme, že převedením prostředků nezastavíme koloběh dějin. A tyto čtyři miliardy bychom převedli na podporu záruk u podnikatelských úvěrů. Tím bychom nastartovali multiplikační efekt, protože banky budou v této době obezřetné při poskytování úvěrů. Aby udržely financování nebo dokonce nastartovaly nějaké zajímavé programy, bude pro ně velmi důležité, abychom do toho zapojili ČMRZB. A kdybychom do toho zapojili čtyři miliardy, tak tím nastartujeme úvěrování v osmi až desetinásobné výši. To by dělalo až 40 miliard. Což je velmi slušná částka, která by se dala velmi efektivně využít. A teď jde o jedinou věc - jak namodelujeme tyto záruky.

Jaké máte v tomto směru plány?

V tom nemáme ještě úplně jasno. My bychom tyto peníze chtěli dávat na úvěry, který jsou spjaté s podnikateli, kteří narazili v rámci koronaviru.

Takže rozvojová banka bude podnikatelům ručit za úvěr?

Ty čtyři miliardy bychom pustili do úvěrového záručního programu a banka by tak ručila až osmdesáti procenty za úvěr, což už bude pro komerční banky velmi zajímavé. Mohly by tak velmi pružně a velmi rychle poskytovat zejména malé úvěry. Jde nám hlavně o segment malých a středních firem, aby to byly firmu menšího rozsahu. Jedná se tak o úvěry v řádu jednotek nebo desítek milionů. Nebojíme se ale ani statisícových půjček. Důležité je, aby vše bylo rychlé. V tomto ohledu dokážeme s ČMRZB pracovat opravdu pružně.

O jaké typy úvěry půjde?

Jednoznačně míříme na provozní úvěry. Nepotřebujeme investiční půjčky, potřebujeme peníze na provoz. Nevylučujeme, že to bude třeba nějaký mix, kde se účel peněz zkombinuje, ale potřebujeme pomoci firmám, které se budou muset nadechnout, které se budou muset zvednout ze země. Je samozřejmě otázka, jak se budou zvedat země jako Německo nebo Itálie, což jsou pro nás klíčová teritoria. Jde o to, aby naše firmy měly při očekávaném zpomalení dostatek zdrojů, aby nepodlehly menší aktivitě, aby měly na provoz.

Takové provozní úvěry jsou však více rizikové, nebojíte se toho, že je firmy nebudou posléze schopné je splatit?

Počítáme s tím, že provozní úvěr je krytý nějakým oběžným aktivem. Buď je to pohledávka nebo skladové zásoby případně kontrakt, na který se dá úvěr použít. Ale bude tady státní záruka, a pak je tady stát. ČMRZB by neměla být konkurentem pro banky. Teď není doba na to, aby státní banka suplovala komerční banku, teď je přesně doba na to, aby státní banka zapojila prostředky k vytvoření ještě větší nabídky bank komerčních. ČMRZB nevytrhne situaci svými miliardami, tech budou potřeba desítky, ne-li stovky. A to zvládnou jen komerční bankou, potřebují však nějaké záruky.

Stále je řeč o výhodných úvěrech: nulové úroky či odklady splátek. Máte už v tomto směru nějakou koncepci?

Nemůžeme nabídnout všechno dohromady. Nemohu dát současně perfektní záruku a zároveň nulový úrok. Jedna věc je, že dokážeme dát úvěr s nulovým úrokem, druhá věc je, že dokáže dát záruku za úvěr. Chystáme nabídnout určitý mix výhodných úvěrů, dotací a odkladu splátek. Buď nabídneme výhodný úvěr nebo dotační instrumenty. Ale firma nemůže přijít do ČMRZB a říct: Dej mi dotaci. My však můžeme zadotovat jistinu na úvěru. Takže my jim řekneme: Běž do komerční banky, my ti dáme záruku, banka ti dá úvěr třeba na ošetřovné a my ti zaplatíme jistinu z toho úvěru. Je to neobvyklé, ale je to cesta, jak dát přes rozvojovou banku firmě dotaci.

Co bude dál s tímto plánem?

Pracujeme na tom, potřebujeme převést peníze z operačních programů na ČMRZB. To vypadá dobře, ale je to řešení pro příští týdny. Je otázka, jestli to budeme předkládat ke schválení vládě, možná ji návrh dáme jen na vědomí. Ale bavíme se o horizontu řekněme tří týdnů.