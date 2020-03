Není pravda, že zdravotníci nemají pomůcky, mají je, tvrdil několikrát v sobotu ráno na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Reagoval tak na dotazy, kdy se dostanou ochranné pomůcky k lékařům. Argumentoval přitom nočním rozvozem 60 tisíc respirátorů po republice. Ty však skončily především v krajských nemocnicích. Neschopnost premiéra vysvětlit, kdy se dostanou roušky ke všem zdravotníkům, vzbudila na sociálních sítích nebývale silnou vlnu reakcí.

Nemocnice a především praktičtí lékaři přitom už celý týden volají po ochranných pomůckách, jako jsou respirátory, ale i roušky, obleky nebo antibakteriální gely.

Dětská praktická lékařka Marie Linhartová z Rychnova nad Kněžnou už nevěděla, jak na situaci upozornit, a tak v pátek natočila video, ve kterém upozorňuje na to, že praktičtí lékaři nejsou na koronavirus vůbec připraveni. "Nemáme šanci zajistit ochranu nás ani našich pacientů," stěžuje si ve videu Linhartová.

Ochranný materiál buď není dostupný, nebo si ho lékaři nemohou sami koupit. Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví není možné volně prodávat respirátory třídy FFP3, tedy ty, které ochrání před virem. Výrobci a distributoři je mohou prodat pouze České republice a jejím organizačním složkám. Ty je mají pak distribuovat dále do potřebných zařízení.

Jak ale glosoval na svém twitterovém účtu předseda Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůs:"Nanorespirátor FFP3 mohu jako distributor dodat třeba puncovnímu úřadu, ale nemohu ho dodat praktickému lékaři, co si ho už koncem ledna u nás zaplatil." A jak dále píše, pokuta za nedodržení nařízení je podle jeho informaci z finančního úřadu v Plzni tři miliony korun.

Pročítám si, kdo patří do organizačních složek státu:

Takže nanorespirátor FFP3 mohu jako distributor dodat třeba puncovnímu úřadu, ale nemohu ho dodat praktickému lékaři, co si ho už koncem ledna u nás zaplatil.

Lékařka Linhartová přitom není sama. Na nedostatek ochranných pomůcek upozorňovalo v týdnu čím dál více lékařů. "Naléhavě vás prosím, abyste ordinaci nenavštěvovali v případě výskytu příznaků akutní respirační infekce – kašel, rýma, horečka – pokud onemocním anebo se jen dostanu do kontaktu s nakaženou osobou, nebude ordinace na dlouhou dobu fungovat vůbec," vyzývá na svých webových stránkách například praktická lékařka Jana Klečková s tím, že ordinace nedisponuje žádnými ochrannými pomůckami proti nákaze koronavirem a slibovaná státní podpora není k dispozici.

Česká armáda v noci na sobotu rozvezla kolem 51 tisíc respirátorů především do krajských nemocnic, jiná zařízení na ně ale stále čekají. "Všude respirátory dostali, kdo říká opak, lže," uvedl Babiš v sobotu ráno na tiskové konferenci. A po novinářích chtěl znát "konkrétní případy", kde ochranné pomůcky chybí, s tím, že jim respirátory osobně doveze. Tím ale vzbudil nečekaně silné reakce na sociálních sítích, které se začaly hemžit kritikou premiéra i opravdu konkrétními případy.

Přesně tak to nemá fungovat! Premiér je zodpovědný za systém, že systém nastavila jeho vláda tak dobře, že on poslíčka dělat nemusí!



"Řekněte, kde nemají respirátory a já jim to osobně rozvezu."

premiér @AndrejBabis



Nemá je většina IZS, praktiků či v sociálních službách‼️ — Marian Jurečka (@MJureka) March 14, 2020

A to jak ze strany opozice, například senátora Martina Červíčka z ODS nebo předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, tak od svých spolustraníku. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) si na Twitteru postěžoval, že kraj obdržel o dvě třetiny méně respirátorů, než mu bylo přislíbeno.

Musím potvrdit, že namísto očekávaných 4-5tis. respirátorů jsme jich obdrželi pouze 1200. Na základě intervence u ministra Vojtěcha nám bylo přislíbeno dalších 2000. Policie vypomůže 1000. Považuji tento způsob zajišťování ochranných pomůcek za nepřijatelný. Budeme dále jednat! https://t.co/njfv14AcoU — Ivo Vondrak (@ivondrak) March 14, 2020

Pane premiére, z avizovaných 60 000 respirátorů po přerozdělení - v KHK: dostala ZSS, která je v první linii, 50 ks !!!, okres. nemocnice 0!!!, FN 1000 ks, ale Vy v televizi tvrdíte "všude respirátory dostali, kdo říká opak, lže" - nějaký zvláštní tiskovkový koeficient přepočtu?! — Martin Červíček (@Martin_Cervicek) March 14, 2020

Další kritika proudila od společensky aktivních lidí, ale i samotných lékařů či lékárníků.

Pane premiére @andrejbabis dnes jste se ptal,kdo konkrétně nemá respirátory a roušky. Za nás: jsou to všechny lékárny v České republice. Nemají je lékárníci,laborantky,aby se chránili v 1. linii,nemají je pro pacienty,aby se mohli systematicky chránit na veřejnosti. — VašiLékárníci (@VasiLekarnici) March 14, 2020

Na Twitteru tak uživatelé upozorňovali na případ nemocnice ve Sláném, který popsal server iRozhlas.cz, nebo pražské porodnice v Podolí a dalších nemocnic, o kterých psal web Aktuálně.cz.

V sobotu odpoledne už ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Radiožurnál přiznal, že ve zdravotnictví chybí stovky tisíc až milion respirátorů.

Podle informací serveru HlídacíPes.org přitom koncem prosince, v době, kdy se koronavirus objevil ve městě Wu-chan, informovala Bezpečnostní informační služba vládu o nedostatcích ve Státních hmotných rezervách. Konkrétně o nedostatečném počtu ochranných pomůcek. Až na konci února pak vedení Státních hmotných rezerv zveřejnilo, že má v plánu koupit 200 tisíc respirátorů. Bezpečnostní rada státu ale podle serveru rozhodla, že před touto zakázkou dostane přednost "okamžitá distribuce".