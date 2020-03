Dodatečné zařazení návrhu zákona o veřejném registru skutečných majitelů firem na pondělní jednání vlády vyvolal protesty u opozice i neziskových organizací. Návrh zákona by totiž podle organizace Transparency International mohl pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o to, zda je ve střetu zájmů kvůli svým svěřenským fondům, do nichž v roce 2017 svěřil svůj holding Agrofert.

Babiš se tak podle opozice i neziskovek pokouší zneužít situaci kolem koronaviru k tomu, aby nenápadně protlačil zákon, který mu jde na ruku. Ke stažení tohoto bodu z jednání premiéra v neděli vyzvali Starostové i KDU-ČSL. "Odmítáme, aby v době, kdy země čelí virové pandemii, zavírají se hranice, chybí ochranné pomůcky pro zdravotníky, premiér Babiš bez skrupulí tlačil to, co pálí jeho, a snažil se vyřešit svůj kolosální střet zájmů. A to v době, kdy spoléhá na to, že pozornost veřejnosti a médií bude logicky upřena jinam," upozorňuje předseda STAN Vít Rakušan. Postup kritizoval i předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka. "Dělat v této situaci, kdy celá země řeší boj s koronavirem, zvláštní změny zákona o evidenci skutečných majitelů, je, myslím, za hranou," napsal na facebooku. Spolek Milion chvilek se pak na sociálních sítích ptá, jestli to Babiš myslí vážně, že chce narychlo dělat čachry se zákonem o evidenci skutečných majitelů.