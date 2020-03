Za dva týdny by obyvatelé severočeských Teplic a okolí měli volit nového senátora, který nahradí zemřelého Jaroslava Kuberu. Ten zemřel nečekaně v polovině ledna. Jenže je možné, že se volby nakonec kvůli koronaviru odloží. A to v případě, že vláda vyhlásí celostátní karanténu.

Ministerstvo vnitra již na svých stránkách upozornilo na to, že by volební komise měly zavést preventivní opatření, jako zvýšit rozestupy mezi čekajícími voliči či důkladně desinfikovat volební místnosti. Členové komisí také prý nemají brát do rukou průkazy totožnosti a při sčítání lístků použít jednorázové rukavice.

Upozorňuje ovšem i na to, že podle zákona ti, kterým byla nařízena karanténa, nesmí volit. Nemohou se dostavit do volební místnosti, ale nemohou volit ani do přenosné urny.

"Karanténa je překážkou výkonu práva volit. Volič s nařízenou karanténou se nesmí dostavit do volební místnosti. Nemůže hlasovat ani do přenosné volební schránky," píše ministerstvo vnitra na svých webových stránkách s tím, že voliči s karanténou se započítávají do celkového počtu voličů při zjišťování volební účasti.

Ministerstvo toto upozornění vyvěsilo v souvislosti s volbami do obecních zastupitelstvech, které se konaly tento víkend v šestnácti obcích. A také doplňovacích voleb do senátu, které jsou za dva týdny. Na otázku, zda se tedy připravují na možnost, že se doplňovací senátní volby na Teplicku zruší, respektive posunou, ministerstvo vnitra zatím neodpovědělo.

Na to, že koronavirus ovlivní volby na Teplicku, se už ale začali připravovat minulý týden tamní hygienici. To ovšem ještě nebyla ve hře možnost celostátní karantény. Bez jejího vyhlášení by se podle epidemioložky Evy Poláčkové zákaz volit na Teplicku mohl týkat nejméně dvou set lidí. Tolik by jich podle odhadů mělo být v karanténě, protože pobývali koncem minulého týdne v Itálii.

"Měla bych mít jejich seznam, aby je vyškrtli ze seznamu voličů, ale není jak je dohledat, když se sami nenahlásí," uvedla. Ministerstvo vnitra sice oznámilo, že v karanténě by mělo být v celé republice kvůli pobytu v Itálii 165 tisíc lidí (z toho proto vychází odhad 200 lidí pro Teplicko), ale toto číslo zjistilo jen podle počtu těch, kdo měli v zahraničí zapnutý telefon. Operátoři již neposkytli jejich jména.

Lékařům se sama přihlásila jen menší část. "Do dobrovolné karantény se přihlásilo zhruba padesát z nich," uvedla Poláčková. Dalších několik desítek lidí na Teplicku a v okolí skončilo poté, co se prokázalo, že se dostali do styku s nakaženým člověkem. Tento počet přitom s největší pravděpodobností ještě výrazně vzroste s rostoucím počtem nakažených lidí.