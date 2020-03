Vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky od nedělní půlnoci do 24. března. Nařízení má několik výjimek. Ty se týkají cest do zaměstnání, cest za rodinou a osobami blízkými, cest do obchodů, bank či na poštu a doplnění pohonných hmot. Samozřejmě také cest do zdravotnických zařízení. A ještě několika dalších možností.

Návrh usnesení nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou uvedených případů. A také "omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru".

"Nejde o domácí vězení. Lidé by měli chodit do práce, nakoupit si, ale kdy to půjde, tak zůstat doma," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že vláda kroky udělala proto, aby minimalizovala kontakt mezi lidmi, a tedy možnost přenosu koronaviru. Hamáček apeloval na zdravý rozum lidí. Policisté nebudou kontrolovat, kam lidé jdou. Budou ale dbát na to, aby se neshlukovali. Lidé mohou nejen do obchodů nebo práce, ale i na procházky do parků nebo přírody, důležité je držet si odstup od ostatních lidí.

Hygienici také v pondělí brzy ráno zcela uzavřeli Uničov a Litovel a dalších 19 obcí na Olomoucku, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Lidé nemohou tato dvě města a obce celkem s 24 tisíci obyvateli opustit, zakázán je vstup.

Vláda také rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu. Ten povede náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Uzavření obchodů a zákaz služeb se nově nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků. Vláda ale zakázala prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, taxislužby s výjimkou těch rozvážejících potraviny a prodej elektroniky.

Kabinet dále rozhodl například o odložení doplňujících senátních voleb na Teplicku.

"Daňová přiznání fyzických i právnických osob mohou bez hrozby jakýchkoliv sankcí být podána až 1. července letošního roku," uvedla ministryně financí Alena Schillerová a dodala ještě několik dalších úlev pro živnostníky a podnikatele.

V Česku je nyní 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Souhrnné informace naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz.

Nadále platí, že Češi nesmí vycestovat do ciziny a cizinci nesmí přijet do Česka. V zemi zůstávají zavřené obchody s výjimkou potravin, lékáren, benzinek a několika dalších provozoven. Ještě devět dní neotevřou ani restaurace, kromě těch, které vydávají okénkem. Zrušené jsou sportovní a kulturní akce nad 30 osob. Přesné znění usnesení vlády o omezení pohybu osob včetně všech výjimek naleznete ZDE. Všechna krizová opatření, která vláda zatím vydala, si můžete přečíst přehledně ZDE.