Co dělat, když potřebujete k lékaři?

Lékaři ruší preventivní prohlídky a žádají pacienty s akutními problémy, aby předem do ordinací volali. Sdružení praktických lékařů (SPL) o víkendu doporučilo, aby praktici, kterým dojdou ochranné pomůcky, uzavřeli ordinace a poskytovali lékařské konzultace jen telefonicky nebo on-line. Praktičtí lékaři, kteří ochranné pomůcky proti šíření koronaviru mají, by je podle SPL měli používat po celou dobu ordinování. Více čtěte zde.

Jak se nechat otestovat na koronavirus?

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je u lidí, které hygienici osloví jako možné kontakty s nakaženými, lepší, když budou testováni až čtvrtý nebo pátý den. Dříve mohou být totiž jejich testy negativní, protože virus zatím nevylučují. Od premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha během čtvrtku zaznělo, že by si testy mohli nechat udělat i lidé, které na odběr nepošlou hygienici. Za úkon by si však museli zaplatit asi tisíc korun. Od pátku začala u několika nemocnic po celé republice fungovat nová odběrová místa, kde mohou lidé provedení odběru požadovat. Reálně však taková možnost není. Soukromé laboratoře, které jako odběrová místa označilo ministerstvo zdravotnictví, na svých stránkách upozorňují, že lidé bez vyzvání hygieniků nemají chodit. Stejná slova zní i z nemocnic, které od pátku vybudovaly odběrová centra, aby mohly otestovat více lidí. "Ordinace bude vyhrazena jen pacientům, kterým to po telefonické konzultaci doporučí hygienici, s tím, že by k odběru měli přijet vlastním vozem," popisuje mluvčí ostravské fakultní nemocnice Iva Piskalová. Stát zřídil kvůli koronaviru speciální telefonní linku 1212. Více čtěte zde.

Jak se učit se zavřenou školou?

Zavřená škola neznamená konec učení. Rozdíl ve způsobu, jak učit bez dětí ve třídě, se ale razantně liší nejen mezi různými školami, ale i mezi jednotlivými učiteli na stejné škole. Podobně jako ve zbytku společnosti je znát velký rozdíl ve vztahu k moderním technologiím, které mají největší potenciál překlenout následující týdny. Více čtěte zde.

Jak stát uleví drobným podnikatelům?

Menší podnikatelé a živnostníci budou moci finančním úřadům zaplatit daň z příjmů za loňský rok až na začátku července, tedy o tři měsíce později, než je běžný termín. Od berních úředníků jim za to nebudou hrozit žádné pokuty. Více čtěte zde.

Mají podnikatelé nárok na odškodné za nouzový stav?

Stát by měl nahradit škody zavřeným obchodům, restauracím a jiným firmám. Podle skupiny právníků to vyplývá z krizového zákona. "Zákon říká, že nárok na náhradu má kdokoliv, kdo je poškozen – lidé i firmy. Ale pozor, musí to být v přímé souvislosti s opatřeními v době nouzového stavu," říká v rozhovoru pro HN právnička Petra Dolejšová, spolupracující se společností AK eLegal.

Jak firmy mohou ulehčit práci z domova?

Při práci z domova je klíčové, aby měli lidé přístup do firemních systémů. Některé z nich běžně fungují jen ve vnitropodnikové síti. Po dohodě s IT oddělením firmy se dá ale problém vyřešit tím, že si člověk do počítače stáhne program typu VPN, který přístup do firemní sítě na dálku umožňuje. Kromě volání přes mobily či psaní e-mailů se nejčastěji využívají chatovací programy, jako je Google Hangouts či Microsoft Teams. Uživatelům umožňují videohovory ve skupině, což je často potřeba. Podobné funkce mají i aplikace Skype nebo WhatsApp. Všechny tyto programy lze pořídit bezplatně. Více čtěte zde.

Jak se má zachovat firma a zaměstnanci, je-li ve firmě nákaza?

Nařízená karanténa přitom může výrazně zasáhnout do fungování firem. Některé mohou své zaměstnance nechat pracovat z domova, což ale například u výrobních podniků není možné. Týdeník Ekonom zjistil, jak mohou firmy na šíření nákazy i na obavy z ní reagovat, co mohou a nemohou nařídit svým zaměstnancům a v jakých případech mají nárok na podporu, kterou vláda v souvislosti s epidemií zavedla. Více čtěte zde.