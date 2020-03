Americký prezident Donald Trump na twitteru k označení koronavirové pandemie použil výraz čínský virus, na což dnes Peking rozhořčeně reagoval. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidentův tweet je pomlouvačný, napsala agentura Reuters.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!