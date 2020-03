Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se nechystá odvolat ředitele pražské Nemocnice na Bulovce Jana Kvačka kvůli výzvě nemocnice, aby personál nenosil neustále roušky. Ministr to v úterý řekl v České televizi (ČT). Kvačkovo odvolání žádal premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Vojtěcha byla výzva chybou, Kvaček se musí omluvit, uvedl.

Členové vlády v posledních dnech opakovaně vyzývají občany, aby na veřejnosti nosili roušky, nebo si jinak zakrývali ústa, a města nařizují nošení roušek v MHD i na jiných veřejných místech. Vedoucí epidemioložka nemocnice Hana Bláhová ale napsala e-mail zaměstnancům, že roušky je před koronavirem neochrání a jejich neustálé nošení je plýtváním. Podle Kvačka je doporučení v souladu s přístupem Světové zdravotnické organizace (WHO).

Večer v ČT Kvaček řekl, že nemocnice nemá dostatek ústenek pro pravidelné výměny u všech zaměstnanců. Dostávají je zdravotníci, u kterých je to nutné. Pokud ale nejsou v kontaktu s pacienty, roušky by neměli zbytečně nosit.

"Pan ředitel odvádí dobrou práci celkově, takže já se nechystám v tuto chvíli ho odvolat," řekl ministr. Uvedl, že o tom mluvil i s Babišem. "Byla to chyba, musí za to nést určitou odpovědnost, ale nemyslím si, že je to věc, která by měla vést k jeho pádu," řekl Vojtěch o Kvačkovi.

O Babišově výzvě k odvolání Kvačka informoval server Novinky.cz. Vojtěch večer sdělil, že vyzval Kvačka k tomu, aby zmíněnou výzvu dementoval. "Tohle je samozřejmě úplně špatně. Panu řediteli jsem volal, aby okamžitě doporučení dementoval a zaslal zaměstnancům nové v souladu s doporučením vlády. Není možné, abychom tady občanům doporučovali, aby se chránili, a v klíčových nemocnicích jako je Bulovka, byli zdravotníci a pacienti nechráněni," sdělil ministr.

Vojtěch zároveň uvedl, že sdílí pozitivní názor lékařů Bulovky na ředitele nemocnice. "Chápu, že je pan premiér rozezlen. Přední lékaři nemocnice, se kterými jsem teď hovořil, však za panem ředitelem jednoznačně stojí, a podle nich práce, kterou pan ředitel pro nemocnici za svého působení odvedl, zcela zastiňuje ten dnešní nešťastný e-mail. Respektuji to a tento názor sdílím," napsal ministr.