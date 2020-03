Ministerstvo zdravotnictví od minulého pondělí dostávalo z Číny nabídky na nákup respirátorů a roušek, nebylo ale schopné podat objednávku a za ochranné prostředky proti novému koronaviru zaplatit. Na webu to napsal Deník N. Proto podle deníku premiér Andrej Babiš (ANO) předal kompetence v této věci ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), jehož resort začal roušky a respirátory z Číny objednávat od soboty. Zapojil do toho čínskou ambasádu i Českou národní banku, píše Deník N. Roušek a respirátorů je v Česku nedostatek.

Na ministerstvu vnitra podle deníku vznikl tým, který začal shánět zdravotní vybavení po celé Číně. "Od soboty na tom nonstop makáme, nastavujeme platební mechanismy, protože v této kritické situaci se musí platit okamžitě. My jsme dnes vlastně jediný státní orgán, který je schopný platit okamžitě," řekl Hamáček v rozhovoru pro Deník N.

S urychlením převodu peněz, aby se roušky a respirátory mohly naložit do letadel, pomohla ČNB. V neděli se díky její intervenci domluvila dohoda s Bank of China, podle níž ministerstvo zaplatilo přímo v pobočce čínské banky v Praze. "Je to mechanismus, který jsme zajistili ve spolupráci s Českou národní bankou a s Bank of China. Místo abychom to řešili převodem do zahraničí, jsme to platili u nás. Složili jsme zálohy do Bank of China a oni vystavili potvrzení, že je to uhrazeno," popsal Hamáček.

Česko podle ministra zaplatilo zhruba miliardu korun. Guvernér ČNB Jiří Rusnok věc nechtěl komentovat, zdroj z jeho okolí ale podle deníku uvedl, že ČNB vyšla ministerstvu vnitra maximálně vstříc. Vytipovat největší továrny a domluvit zakázky pro Českou republiku pomáhali v Číně podle deníku lidé kolem Česko-čínské komory vzájemné spolupráce pod vedením Jaroslava Tvrdíka. Komoru spoluzakládal poslanec sociální demokracie Jan Birke.

Hamáček potvrdil zapojení čínského velvyslance Čang Ťien-mina. "Chci čínské ambasádě poděkovat, protože nám vychází maximálně vstříc," řekl ministr. Dopravu ochranných prostředků do Česka zajišťuje společnost Smartwings, kterou z poloviny vlastní čínský konglomerát CITIC Europe Holdings Group.

Deník N s odkazem na své zdroje píše, že ministerstvo zdravotnictví nedokázalo na nabídky z Číny zareagovat závaznou písemnou objednávkou. "Vytelefonovali si to a řekli, že by si přáli pět milionů roušek, ale tak se to nedělá. Musíte učinit závaznou rezervaci s razítkem vlády, ministerstva či firmy," uvedl jeden ze zdrojů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ani premiér se k tomu podle deníku nevyjádřili.

Hamáček v neděli oznámil, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády ministr vnitra uvedl, že do konce týdne by se měly do České republiky dostat miliony roušek. "My máme rychlý platební styk a teď máme zaplaceno pod smlouvou v Číně víc než 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných bioobleků pro lékaře a pro zdravotnický personál a 250.000 brýlí a štítů," řekl.

Na nedostatek respirátorů a roušek v době šíření koronaviru si stěžují nemocnice, zdravotníci i domovy pro seniory. Lidé v Česku si roušky začali vyrábět svépomocí. Za nedostatek roušek a respirátorů se dnes na twitteru omluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a později po jednání vlády také Babiš. Uvedl mimo jiné, že neví, proč bylo ve státních hmotných rezervách před vypuknutím epidemie jen 10.000 roušek. Nikdo podle premiéra nemohl předpokládat, že jich budou potřeba miliony.