Rodiče z řad živnostníků, kteří kvůli zrušené výuce museli zůstat s dětmi doma, budou mít nárok na pomoc od státu. Podle návrhu ministra průmyslu Karla Havlíčka by mohli dostat 424 korun za den, maximálně pak 13 144 korun za měsíc. Živnostníci na rozdíl od zaměstnanců nemají nárok na klasické ošetřovné. Péče o děti během epidemie koronaviru je proto může připravit o jakýkoliv příjem.

"Na tuto podporu bude mít nárok ten, kdo předloží potvrzení školy o délce jejího uzavření či potvrzení ošetřujícího lékaře," uvedl Havlíček s tím, že ve výjimečných a odůvodněných případech bude stačit čestné prohlášení o ošetřování člena rodiny. Ministr se domnívá, že živnostníků, kteří splní podmínky pro vyplacení podpory, bude maximálně 10 tisíc.

Mimořádné vyplácení ošetřovného živnostníkům by mělo být součástí programu, z něhož podnikatelé budou moct čerpat bezúročné úvěry. Ministerstvo se na to podle Havlíčka chystá vyčlenit 3,9 miliardy z eurofondů a další peníze ze státních zdrojů. Rozdělovat je má Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ve spolupráci s komerčními bankami by celková suma, která se mezi podnikatele rozdělí, mohla být až desetinásobná.

Havlíček vysvětluje, že podpora v podobě ošetřovného nemá být podmíněna tím, že si živnostník zároveň požádá o úvěr. "Avšak může být jeho součástí, bude-li to pro podnikatele komfortní," podotýká Havlíček a dodává, že podrobné parametry balíčku pro živnostníky bude ve čtvrtek projednávat vláda. Rozšíření ošetřovného na živnostníky podpořila i tripartita a některé opoziční strany.

Zaměstnancům už ministři slíbili, že jim vyplácení ošetřovného prodlouží na celou dobu epidemie. Dosud mohou rodiče dětí do 10 let čerpat dávku ve výši 60 procent svého obvyklého výdělku jen po dobu devíti dní. U samoživitelů jde o 16 dní a peníze mohou pobírat na děti do 16 let.

Ve školách, od základních po vysoké, se přestalo učit 11. března. Od tohoto pátku už by tedy zaměstnanci podle stávajících pravidel ztráceli na dávku nárok. Vláda chce prodloužení doby čerpání zajistit svým nařízením, a nikoli změnou zákona, kterou by musel schválit parlament. Stát by to mělo 1,9 miliardy korun.

První stupeň základních škol v loňském školním roce navštěvovalo přes 573 tisíc dětí. O ošetřovné ale nebude žádat stejný počet rodičů. Část dětí tvoří sourozenci. Některé matky a otcové navíc pracují z domova, zajistili si hlídání nebo si alespoň na část doby vzali dovolenou.