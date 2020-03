Vysoké školy v těchto dnech vyrábějí dezinfekci i roušky, a dokonce nabízejí, že budou dělat testy na koronavirus. Tisíce jejich studentů dobrovolně pomáhají v nemocnicích nebo třeba v hospicích. "Část infrastruktury tohoto státu drží momentálně nad vodou univerzity," říká pro HN rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller, který je zároveň místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. "Je to smutný obrázek funkčnosti státu," říká Miller. Na druhou stranu ho těší velká schopnost lidí vzájemně si pomáhat.

HN: Hrozí, že budou muset být odloženy přijímací zkoušky na vysoké školy?

Záleží na době trvání epidemie, což by dnes nebyla schopna předpovědět ani bájná věštkyně Pýthie. Jedná se ovšem o scénář, který každá zodpovědná univerzita musí zvažovat už nyní. U části univerzit a fakult v Česku probíhá přijímací proces naštěstí v on-line režimu. Případné posunutí termínů by se tak týkalo především těch případů, kdy je nutná fyzická přítomnost uchazečů. Mohu ovšem ubezpečit uchazeče, že v takovém případě by byli včas informováni.

HN: U kterých oborů je přítomnost uchazečů nutná?

Mohu hovořit pouze za Univerzitu Palackého v Olomouci. Ty největší fakulty, pedagogická, filozofická a přírodovědecká, počítají u přijímacích zkoušek s fyzickou přítomností uchazečů. Do jisté míry se to týká rovněž fakulty tělesné kultury. Naopak právnická fakulta využívá on-line Scio testy. V tomto případě by problém měl být řádově menší.

HN: Hrozí taky odklad běžných zkoušek a státnic?