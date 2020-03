Ani darované roušky od dobrovolníků nestačí k tomu, aby jimi mohli být chráněni všichni zdravotníci v nemocnicích. Personálu zlínské nemocnice Tomáše Bati proto poslalo vedení během dopoledne sdělení, že všichni nemohou nosit ochranné prostředky.

"Ústenky se smí používat pouze k přímé ošetřovatelské péči a výkonu, které vyžadují využití ústenky, k výkonům vyžadujícím aseptický přístup a pro pacienty, kteří jeví známky infekce," stálo ve sdělení zaměstnancům nemocnice, které mají HN k dispozici. "Ještě do včerejšího dne jsme měli všichni k dispozici alespoň roušky," sdělila HN anonymně tamní zdravotní sestra.

Omezení používání roušek potvrdil HN i Radomír Maráček, šéf Nemocnic Zlínského kraje, kam spadá i ta zlínská. "Stát ochranné zdravotní prostředky nezajistil, a je jich proto nedostatek," vysvětlil krok Maráček. Cílem bylo zajistit roušky pro zdravotníky, kteří jsou primárně ve styku s pacienty, kteří mohou být nakažení koronavirem.

Podle ředitele Maráčka je počet roušek v zásobě nemocnice Tomáše Bati nedostatečný. Nemocnice už získala asi 500 látkových roušek od zlínského divadla, v případě vyššího počtu nemocných by současné zásoby vůbec nestačily.

K podobnému omezení měly podle Maráčka přistoupit i zbývající tři krajské nemocnice - v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Během dne však vedení nemocnic od záměru ustoupilo. Vláda odpoledne vydala nařízení, které lidem přikazuje povinně nosit roušky, popřípadě šátky či šály, kterými si zakryjí nos a ústa. "Bude proto v nemocnicích nutná domluva, aby roušky vyšly na všechny," popisuje mluvčí nemocnic Egon Havrlant.

Související Dnes Lůžek pro těžké případy koronaviru bude méně, než Babiš slíbil Dnes Aniž by jim to někdo řekl, dvě nemocnice se v pondělí dozvěděly z televize, že jsou nově vyčleněny pro pacienty s koronavirem. Zároveň premiér...

Omezení používání roušek chtěla zavést i pražská Nemocnice Na Bulovce. Tamní vedoucí epidemioložka Hana Bláhová napsala e-mail zaměstnancům, že roušky je před koronavirem neochrání a jejich neustálé nošení je plýtváním. Podle ředitele nemocnice Jana Kvačka bylo doporučení v souladu s přístupem Světové zdravotnické organizace (WHO).

Postup v úterý kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO), který žádal Kvačkův konec ve funkci. Po domluvě s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) už ve středu na svém požadavku netrval. Samotný Kvačka nařízení stáhl. "Za vedení Nemocnice na Bulovce se omlouvám za nevhodné interní sdělení hygieničky nemocnice týkající se nošení roušek," uvedl.

Nedostatek roušek řeší stát už od začátku března. Jelikož nejsou ke koupi, lidé si je v posledních dnech začali vyrábět sami doma z bavlněné látky. Někteří dobrovolníci své výrobky darují nemocnicím či sociálním službám, které se starají o seniory, kteří jsou koronavirem více ohroženi.

Vláda počítá s tím, že tento týden dorazí do Česka dodávka ochranných pomůcek z Číny. "Nechci to zakřiknout, měli bychom dostat 1,4 milionu respirátorů třídy FFP2 a celkem 2,7 milionu roušek," uvedl po středečním jednání vlády náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dodávky v příštích dnech by podle něj měly umožnit saturovat nejen kritickou infrastrukturu, ale i obyvatelstvo z dodávky 30 milionů roušek.