Vláda zatím neschválila společnou dohodu zaměstnavatelů a odborů na zavedení kurzarbeitu, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. "Doufám, že bude mít odvahu byznys podporovat stejně razantně jako ho omezuje. Stát musí udělat konkrétní kroky na podporu ekonomiky a nejlépe z nich je připravený kurzarbeit," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a generální ředitel společnosti Residomo, největšího poskytovatele nájemního bydlení v Česku. Podle Rafaje vyjde efektivní kurzarbeit, kdy stát při problémech hradí firmám část mzdy pro zaměstnance, aby zachoval pracovní místo, na desítky miliard korun.

HN: Premiér Babiš oznámil, že vláda podpoří ekonomiku jedním bilionem korun. Konkrétně 100 miliardami přímo a 900 miliardami nepřímo. Tušíte, co si pod tím mohou podnikatelé představit? Nebo je to zatím pouze virtuální číslo pro média?

Zatím za těmi čísly moc konkrétní věci nebudou. Pravděpodobně je to nějaké číslo vypočítané makroekonomy, pod které se teprve budou skládat opatření, kam by měly peníze jít. Minimálně na poslední tripartitě v úterý dopoledne nic takového nezaznělo. Jediná konkrétní věc byl kurzarbeit. Vláda na to tehdy chtěla vyčlenit 8,5 miliardy, což už tehdy bylo neadekvátní a neodpovídalo tomu, co se dělo na pracovním trhu. Jen uzavření obchodů se dotklo 60 tisíc lidí, kteří při kompenzaci mzdy 80 procent mají nárok na dvě miliardy měsíčně. Pak je tu celý automobilový sektor, což jsou s dodavateli stovky tisíc lidí. Pokud má být kurzarbeit efektivní bude to stát desítky miliard korun. To je jako, když ministr průmyslu Havlíček před více než týdnem představil jako velkou věc úvěry přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, vyčlenil na ně 600 milionů korun a včera s velkým překvapením říkal, že už se nasbíraly požadavky na pět miliard. Mě to třeba vůbec nepřekvapilo.