Pomáhat je tak snadné. Český internet je v době koronavirové pandemie plný návodů, virtuálních průvodců a rozcestníků, kde najde pomoc každý, kdo ji hledá. Ať už jde o seniora, který potřebuje zajít nakoupit, domov důchodců, který shání dobrovolníka na úklid, rodiče, který tápe, jak online doučovat matematiku, nebo nadšence, který chce pomáhat, ale neví, kudy do toho. Právě proto jsme sestavili a průběžně aktualizujeme přehled nejužitečnějších odkazů…

...pro ty, kteří pomáhat chtějí i pro ty, kteří pomoc potřebují

Pomůžeme.si

Pražské softwarové studio Applifting rozjelo webovou službu Pomůžeme.si. Ta slouží jako prostředník mezi těmi, kteří chtějí pomáhat, a lokálními organizacemi, které pomoc hledají a zajišťují. Při registraci zadáte svůj mobil, email, adresu a upřesnění, jak jste schopni pomoct. Jakmile pro vás bude mít některý ze spolků, které v okolí organizují pomoc třeba s nákupy pro seniory, ozvou se vám esemeskou na telefon.

Sousedská pomoc a Pomáháme Praze

Portály Sousedská pomoc a Pomáháme Praze mají za cíl pomoc s doručováním potravin a léků seniorům. Lze se na nich zaregistrovat buď jako kurýr, který potřebné věci rozváží, jako pečovatel, který vyhledává lidi, jimž je třeba pomoc, jako dispečer, který organizuje rozvoj, nebo jako švadlena, která šije roušky.

Dobro.cz

Provozovatel největšího pracovního portálu Jobs.cz, společnost LMC spustila portál Dobro.cz, kde lidé nabízejí, s čím, kdy a kde mohou pomoct. Stejně tak tam mohou inzerovat ti, kteří naopak nějakou pomoc potřebují. Takže tam lze narazit třeba na poptávku pomoci s úklidem v domově důchodců.

Pomoc do domu

Jednoduchý inzertní portál s nabídkami pomoci pro lidi a s poptávkami od konkrétních lidí nebo institucí. Inzeráty lze roztřídit podle města nebo podle typu pomoci. Většinou jde o nabídky na vyvenčení psů, nákupy nebo drobné domácí práce či úklid.

#DámeRoušky

Kritický nedostatek roušek a respirátorů řeší tisíce Čechů a Češek tím, že si je šijí. Mnozí jsou připraveni šít i pro jiné. Právě kvůli tomu dala platforma Česko.Digital dohromady webovou službu Dámeroušky.cz, kde se registrují ti, kteří roušky vyrábí. A ti, kteří je shání, pak snadno podle mapy najdou, kde od nich nejblíž je nějaký výrobce včetně kontaktů na něj.

Česko šije roušky

Kvůli problémům s distribucí roušek vznikla také facebooková skupina Česko šije roušky. Po pár dnech existence má přes 26 tisíc členů, kteří si vyměňují tipy a návody a zároveň nabízejí pomoc.

...pro děti, jejich rodiče, učitele i ředitele škol

Učímeonline.cz

Praktický rozcestník po online vzdělávání pro všechny, který dala dohromady platforma Česko.Digital. Ředitelé škol mohou snadno požádat o pomoc s rozjezdem internetového vzdělávání, služba spolupracuje s experty jak na Google Classroom, tak na Microsoft Teams. Nadšenci, kteří chtějí školám pomáhat, se tady mohou zaregistrovat.

#veda_na_doma

Akademie věd po dobu koronavirové karantény a uzavřených škol plánuje průběžně zveřejňovat tipy na domácí pokusy a streamy zajímavých přednášek, třeba o cestě Krtečka do vesmíru. Jsou k nalezení jednak na jejích webových stránkách, jednak pod hastagem #veda_na_doma na sociálních sítích.

Scio testy

Dočasně jsou zdarma testy od společnosti Scio, a to pro žáky od 3. do 9. tříd základních škol a i pro studenty ze škol středních, a to z češtiny a matematiky. Jde celkem o 500 testů.

Včelka

Aplikace Včelka, která slouží k procvičování čtení v češtině, dále k výuce angličtiny a španělštiny, je nyní k dispozici na šest týdnů zdarma.

Matika.in atd.

Neziskové sdružení Matika.in provozuje hned několik webů, kde se dá dobře procvičovat učivo od první třídy až po maturitní ročníky. Nedejte se mýlit názvem, kromě Matika.in je k dispozici i Gramar.in na češtinu, Zlatka.in na finanční gramotnost a Geograf.in na zeměpis.

Učebnice zdarma

Vládní nařízení o přerušení školní docházky přimělo řadu nakladatelství otevřít zdarma své elektronické učebnice: Fraus, H-mat, Nová škola.