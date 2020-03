19.3.2020 08:06 | Stáhnout okénko, nechat se otestovat a odjet. Testování na koronavirus se zrychluje

V nejbližších dnech by Česko mělo získat přesnější informace o počtu nakažených virem Covid-19. A to díky většímu množství testů, které bude možné za den vykonat. Do Česka ve středu dorazilo 150 tisíc rychlotestů. Další milion by měl přibýt do příští středy. Více si můžete přečíst ve článku ZDE.