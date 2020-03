Prezident Miloš Zeman vyzval občany v souvislosti s šířením nákazy způsobené novým typem koronaviru k odvaze. Lidé nemají epidemii koronaviru zlehčovat, ale zároveň ani propadat panice a strachu, řekl ve čtvrtek v předtočeném projevu v televizi Prima. Pozornost mají věnovat radám odborníků. Prezident poznamenal, že nelze v nejbližších dnech vyloučit první smrtelné případy. Zároveň ale poukázal na první uzdravené.

Zeman poděkoval Číně, že jako jediná pomohla Česku v dodávce zdravotnických prostředků. Uvítal také aktivity dobrovolníků, kteří pomáhají ostatním.

Prezident připomněl svá předchozí písemná prohlášení ke koronaviru, která zveřejnil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podpořil v nich vládní opatření a varoval před panikou. "Od té doby se stalo to, že počet nakažených se výrazně zvýšil a nelze v nejbližších dnech vyloučit ani první smrtelné případy. Na druhé straně jsou už i první případy uzdravených," řekl.

Vyzval proto, aby se lidé vyhnuli dvěma extrémům. "Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat," řekl. Za druhý extrém považuje, když lidé propadají panice a strachu. "Už minule jsem říkal, že strach nás oslabuje, a chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze," zdůraznil.

Zeman připomněl víkendové setkání svého expertního týmu v Lánech, kde mu bylo řečeno, že největším problém v boji s koronavirem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. "Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků," řekl.

Připomněl také svůj výrok jako premiéra z doby hospodářské krize, že když teče do lodi voda, musí všichni k pumpám. Vyzval opozici, aby podporovala opatření vlády. Pokud toho není schopna, má "alespoň po dobu karantény" mlčet. Lidé si podle něj nemají příliš všímat "poštěkávání a vřeštění" novinářských komentátorů, protože "píší o všem, a nerozumí ničemu". O to větší pozornost by měli věnovat radám odborníků, které jim mohou pomoci.

"Nesmírně vítám spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům, ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně," řekl Zeman. Zároveň poznamenal, že herci, z nichž někteří si stěžovali, že kvůli opatřením proti koronaviru přicházejí o práci, by měli navštívit domovy důchodců a "přinést tam trochu radosti". Návštěvy v těchto zařízeních jsou kvůli opatření proti koronaviru zakázány.

"Přál bych vám, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost," dodal Zeman. Na obličeji neměl roušku.

Prezidentův projev odvysílala televize Prima, předtočen byl v Lánech ve středu dopoledne. Česká televize chtěla jako veřejnoprávní instituce projev vysílat souběžně. Argumentovala větším dosahem pro diváky i tím, že stejně se postupuje v případě Zemanova vánočního poselství, které vyrábí Nova, ale vysílají ho i další média. Pražský hrad ČT nevyhověl. Ovčáček na kritiku odpověděl, že lidé mají použít dálkový ovládač na televizi.

Cely projev prezidenta Miloše Zemana

Vážení a milí spoluobčané, asi před čtrnácti dny jsem poprvé vydal veřejné prohlášení k epidemii koronaviru. V tomto prohlášení jsem plně podpořil vládu České republiky v jejích opatřeních a varoval před panikou. Od té doby se stalo to, že počet nakažených se výrazně zvýšil a nelze v nejbližších dnech vyloučit ani první smrtelné případy. Na druhé straně jsou už i první případy uzdravených. Chtěl bych vás proto vyzvat, abyste se vyhnuli dvěma extrémům. Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Například jakýsi divadelní principál zcela nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka, a kritizoval opatření vlády. Ten druhý extrém pak spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Už minule jsem říkal, že strach nás oslabuje, a chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze. Pokud jde o současnou situaci, pozval jsem si jak současného, tak bývalého ministra zdravotnictví a ptal jsem se jich, jaký je největší problém v boji s koronavirem. Dostal jsem odpověď, že tímto problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků. Poslali jsme sedm letadel Travel Service do Číny, pokud jsem správně informován, první dodávka testovacích přípravků již dorazila do České republiky a k dispozici je i letadlo Ruslan, velkokapacitní letadlo, které tuto pomoc bude zajišťovat v budoucnosti. Pokud jde o naši opozici, chtěl bych připomenout, že v době, když jsem byl předsedou opoziční strany, a byla zde ekonomická krize, řekl jsem, že když teče do lodi voda, musí všichni k pumpám. Chtěl bych rovněž naši opozici vyzvat k tomu, aby podporovala opatření vlády, a pokud toho není schopna, tak aby alespoň po dobu karantény mlčela. Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píší o všem, a nerozumí ničemu. A o to větší pozornost věnujte radám odborníků, které vám mohou pomoci. Nesmírně vítám spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům, ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně. Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti. Vážení a milí přátelé, co říci na závěr. Přál bych vám, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost. Děkuji vám za vaši pozornost a na shledanou v lepších časech.