Když začátkem týdne lékař Jan Lukeš přijel do kynšperského domova pro seniory, byl nepříjemně překvapen. "Pracovníci neměli nasazené ochranné roušky. Domov jich má nedostatek, a proto si je chtěli ušetřit na horší časy," říká Lukeš, který v zařízení pracuje jako praktický lékař.

V domově je podle něj asi 150 lidí ve věku kolem 80 let, z nichž řada má i dlouhodobé nemoci, které je řadí do skupiny, která je vysoce ohrožená nákazou koronavirem. "Navíc se tam denně protočí asi 50 lidí, kteří tam pracují," vysvětluje Lukeš problematičnost situace.

Zaměstnanci podle něj možná rizika neberou na lehkou váhu a nedostatkové roušky si snaží opatřit. Šijí si vlastní, ručně vyrobené jim dodali i dobrovolníci z okolí. "Není toho ale dostatek, současné zásoby jsou tak na den," míní Lukeš.

Kraje a města řeší nedostatek roušek a respirátorů už delší dobu. Přednostně je při rozdávání dostávají nemocnice i lékaři mimo ně. Příliš se jich však už nedostává pro pracovníky v sociálních službách, jako jsou například domovy pro seniory. Karlovarský kraj proto plánuje, že domovy, které se starají o důchodce, pošle do "karantény", během které se směny personálu budou střídat až po několika dnech. Opatření by mělo zvýšit bezpečnost v péči o seniory.

Nedostatek roušek pro sociální služby řeší také hejtmanství Karlovarského kraje, které domov pro seniory provozuje. "Dali jsme jim roušky, ale nejde o zásobu na 14 dní dopředu," popisuje mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Situace by se podle čtvrtečního vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měla zlepšit koncem týdne. V pátek podle něj dorazí z Číny do Česka dodávka 1,1 milionu respirátorů, které budou určeny zdravotníkům. Následně v sobotu přiletí letadlo s více než sedmi miliony roušek. Ty mají být posléze rozděleny mezi nemocnice a kraje.

"Zatím nemáme informaci, kolik bychom toho mohli dostat," uvádí Pavlíková. Kraj proto zatím nemá odhad, kolik roušek by mohlo zamířit k sociálním službám, jako jsou právě domovy pro seniory.

Aby vydržely déle s nedostatkem ochranných pomůcek, plánuje karlovarské hejtmanství změnit chod domovů pro seniory, které provozuje. A to v rámci jakési karantény, která do které by zařízení přešla. "Teď to připravujeme a počítáme se zavedením. Personál by tam měl týdenní služby, po kterých by se střídal," popsala mluvčí kraje.

Zaměstnanců by v domovech pro seniory bylo nejspíš méně, díky čemuž by stačilo méně roušek. Zároveň by se snížilo riziko nákazy koronavirem, který by mohlo někdo přinést z venku. Jiné kraje zatím takové opatření podle informací HN nepřipravují.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého je střídání po týdnu až příliš dlouhá doba. "Vedle toho, že být někde 24 hodin po celý týden by bylo náročné, tak je třeba myslet na to, že personál může mít doma děti. Přes den mohou být samy doma, ale ne sedm dní," popisuje Horecký. Přikláněl by se proto k výměnám zaměstnanců už po třech až čtyřech dnech.

Zároveň očekává, že během několika dní se do Česka dostanou miliony roušek a respirátorů z Číny, které pak dostanou v potřebném množství i pracovníci sociálních služeb. Nadále by pak takové opatření nebylo třeba.