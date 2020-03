Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) říká, že potřebné miliony respirátorů a roušek a dalších ochranných pomůcek dorazí do Česka z Číny tento a příští týden. Dohodl i další dodávku půl milionu rychlotestů na koronavirus. Reagoval tak na situaci, kdy ministerstvo zdravotnictví ani za několik týdnů nezajistilo vybavení pro zdravotníky a třeba policisty včas. Resortu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se ale Hamáček zastal. "Z mého pohledu je zázrak, že se to povedlo, a rozhodně bych je nepřibíjel na kříž," uvedl na dotaz, zda zdravotnictví neselhalo.

Hamáček ochranné pomůcky začal shánět minulou sobotu. Získal je díky vztahům prezidenta Miloše Zemana v Číně a také díky pomoci šéfa Smíšené česko čínské komory Jaroslava Tvrdíka. Ministr vnitra na dotaz HN říká, že Čína na oplátku za rychlou dodávku materiálu nic nechtěla. "Debata s čínskými partnery se ze sta procent týkala toho, jak dostat prostředky do Česka. O ničem jiném nepadlo ani slovo," řekl šéf ČSSD.

Současně věří, že opatření vlády, jako je vyhlášení karantény, zavření části obchodů a další kroky, zabírají a zmírňují dopady nákazy. "Zavedli jsme opatření, kterými jsme se snažili vyhnout nejhrozivějším scénářům, a podle toho, jak to zatím vypadá, jsme už z těchto nejhorších scénářů pryč," doufá Hamáček. Naopak na ekonomiku problémy dopadnou nepříjemně. "Nikdo z nás neví, jak dlouho situace potrvá. Máme modely a plány, ale bylo by šílenství vám v tuto chvíli říkat čísla a kalkulace. Ano, bude to evidentně problém a za sebe říkám, že je to největší výzva, které tato republika čelí od druhé světové války. Tak to prostě je a budeme se s tím muset popasovat," reaguje ministr.

HN: Kdy dorazí z Číny další dodávky ministerstva vnitra, tedy respirátory roušky a další vybavení?

Objednali jsme pomůcky za více než miliardu. Jde o vybavení, které je zajištěné smlouvou, zaplacené a čeká v Číně ve skladech. Nyní organizujeme letecký most, protože tak velké dodávky nelze dopravit osobními letadly. Obrátili jsme se na armádu, která na Ukrajině sehnala letadlo Ruslan. Do tohoto letadla se naloží 2 miliony respirátorů, pět milionů roušek, ochranné brýle, ochranné obleky a testy. Podle letového plánu by Ruslan měl v sobotu dorazit do Pardubic. Stejný typ letadla by měl dopravit další pomůcky v pondělí a úterý a pak na konci března. A stále ještě jednáme s čínskou leteckou společností China Eastern o zapůjčení jejich letadel. Pokud to dopadne, měly by tu být ještě před příletem Ruslanů a dovézt roušky a respirátory. Od příštího týdne pak s touto společností dohadujeme pravidelnou dodávku jejich dopravními letadly.

HN: Dokážete už odhadnout, jak dlouho tato kritická situace potrvá?

To nemohu komentovat, je to otázka na odborníky v oblasti epidemiologie.

HN: Ptám se na odhad. Jako ministr vnitra musíte udržet záchranné a bezpečnostní služby ve funkčním stavu, což bude obtížné.