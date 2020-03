Pokud budou lidé karanténu obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Deníku Právo to řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Země by v takovém případě byla na dva týdny "úplně umrtvena". Zřejmě by se naprosto omezil pohyb s výjimkou fungování kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Doufá ale, že k tomu ČR nebude muset přikročit.

Je také podle něj logické, že nynější lhůty řady omezení se budou prodlužovat, prodloužení nouzového stavu musí schválit Parlament.

"Scénářů (postupu proti koronaviru – pozn. redakce) je celá řada a je to matematicky modelováno do velkých detailů. V tuto chvíli nejvíc záleží na dodržování opatření. Pokud budou ignorována, nemáme šanci růst nákazy zastavit," řekl Prymula v rozhovoru. "Pokud se nám nepodaří křivku zploštit do čtrnácti dnů, je zvažován scénář, o kterém se dnes hovoří v Bavorsku, a sice úplný zákaz vycházení. Není jisté, jak se to bude realizovat, ale země by byla na dva týdny úplně umrtvena. Zřejmě by se jednalo o naprosté omezení pohybu s výjimkou kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál," dodal.

S vyhodnocením účinnosti vládních opatření bude podle Prymuly nutné počkat ještě asi čtyři až pět dní. "Přijali jsme řadu razantních opatření a projekce křivky by se měla logicky projevit zhruba sedm dní po jejich přijetí. Lidé, o kterých dnes víme, se nakazili před pěti až sedmi dny," uvedl šéf krizového štábu.

Cílem vlády je zároveň učinit seniory nerizikovou skupinou. Podle Prymuly jim v tuto chvíli více hrozí nákaza od mladší populace než šíření viru mezi nimi. Dále prozradil, že omezení doby nákupů čistě pro seniory ovlivňují i jiné než epidemiologické faktory, například slevy.

V polovině dubna může mít koronavirus 15 000 Čechů

V polovině dubna může být v ČR až 15 000 případů nákazy novým koronavirem, uvedl Prymula pro Českou televizi.

"Vycházíme ze situace, která je v Německu a v tuto chvíli už i u nás, to znamená, že tady nejsou taková čísla jako v Itálii. Kapacitou systému jsme nachystáni na 800 pacientů v kritické péči, to znamená ventilovaní a pacienti na kyslíku. Tato kapacita se dá zvýšit rezervně na 1 500. Přes tuto kapacitu bychom už měli vážné problémy a věříme, že se na ni nedostaneme," uvedl Prymula.

V Česku bylo do čtvrtečního večera pozitivně testováno 694 osob. Otestováno bylo více než 9 400 vzorků. Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek dále nařídilo, že speciální lůžka pro nakažené mají vyčlenit všechny nemocnice akutní lůžkové péče. Celkem je akutních lůžek asi 48 000. Vybavených ventilátory jich je podle ministerstva asi 3 500.