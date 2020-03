Část respirátorů a roušek zabavených v úterý večer celníky v Lovosicích byla určena Itálii. Na Twitteru to napsal ministr vnitra Jan Hamáček. Jednalo se o dar čínského Červeného kříže Číňanům žijícím v Itálii, která je z evropských zemí nejvíce zasažena epidemií koronaviru.

Celníci v Lovosicích zabavili statisíce roušek, bohužel následné šetření odhalilo, že menší část z nich byla čínský dar Itálii. Zjišťujeme, co dělal čínský dar pro Itálii v Lovosicích, nicméně komunikujeme s oběma zeměmi a ujišťuji, že Itálie o nic nepřijde. #spolecnetozvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) March 20, 2020

Česko si ale tyto roušky a respirátory ponechá a Číňané pošlou do Itálie novou zásilku, sdělilo italské velvyslanectví v Praze. "Firma, která měla dodávku dovézt z Číny do Itálie, sdělila, že z logistických důvodů nechala zabavený materiál k dispozici českým úřadům a do Itálie pošle novou zásilku," uvedlo velvyslanectví.

Podle něj mu české úřady sdělily, že jejich vyšetřování ukázalo, že dodavatelské firmě roušky a respirátory někdo ukradl a umístil je do skladu v Lovosicích. V něm celníci našli celkem 28 tisíc respirátorů a 680 tisíc roušek. Pro Itálii byla určena menší část z těchto ochranných zdravotnických pomůcek.

Hamáček i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch původně tvrdili, že materiál nalezený v Lovosicích patřil spekulantům, kteří ho chtěli za co nejvyšší cenu prodat státu.