Slabinou zdravotního systému může být v případě rychlého nástupu koronavirové epidemie nedostatek plicních ventilací. V Itálii se ukazuje, že to je zařízení, které v těch nejtěžších případech rozhoduje o životě a smrti lidí s onemocněním Covid-19. Intenzivní péči tam potřebuje každý desátý pacient. Podle Jiřího Valenty, vedoucího lékaře Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se jedná o velice sofistikované a drahé zařízení, které nahrazuje funkci plic. Původ má ve třicátých letech. Tehdy mělo podobu sarkofágu a říkalo se mu železné plíce.

V českých nemocnicích máme podle ministra zdravotnictví 3590 plicních ventilací. Z toho 60 procent už je ale využíváno různými pacienty. Další čtyři stovky chce ministerstvo dokoupit ze zahraničí. Dodání prvních několika desítek ale má trvat týdny. Položil jste si někdy jako lékař z oboru otázku, zda je plicních ventilátorů ve zdravotnictví dostatek?

Celý profesní život si tuto otázku kladu. Ventilátorů byl vždycky obecně nedostatek, a to co do počtu, tak i do kvality. Řadu let jsme pokulhávali za západním světem, a to hlavně z finančních důvodů. Ventilátory jsou celkem drahé zařízení, které se stále vyvíjí. Nemyslím si ale, že by u nás s jejich počtem byla nějaká krize. Jsou ale nemocnice, které ventilátory nemají.