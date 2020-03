Ulice se ve městech vyprázdnili a většina lidí, kteří se po nich pochybují, mají zakrytá ústa a nos, jak během týdne přikázala vláda. Do menšinu, která roušky či šátek neřeší, patří podle informací z českých měst bezdomovci. Jelikož u nich hrozí, že by mohli rozšiřovat nákazu koronavirem, tak velká města pro ně chystají provizorní ubytování, kde by po dobu pandemie byli.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého doporučilo ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v nich bezdomovci byli kvůli koronaviru celý den. Udržet je mimo ulice je však náročné. “mají malou disciplinovanost,” uvedl Horecký. Situaci navíc podle něj komplikuje fakt, že charity a sociální služby nemají dostatek ochranných roušek. Navíc sami bezdomovci je někdy odmítají nosit.

Instituce starající se lidi bez domova už v některých městech kvůli nedostatku roušek oznámily, že budou muset omezit své služby. Mezi nimi bylo i Centrum sociálních služeb Praha, které provozuje lodi Hermes, kde bezdomovci přespávají, či ubytování pro 150 lidí v Michli.

Hlavní město hodlá omezením provozu předejít tomu, aby se v zařízeních hromadil velký počet bezdomovců, což by bylo rizikové z pohledu možné šíření nákazy koronavirem. Přesto magistrát podle radní pro sociální oblast a zdravotnictví Mileny Johnové (Praha sobě) plánuje dostat lidi z ulice pod "střechu".

"V zimě žije v Praze na ulici asi tisíc lidí. Pro ně nyní hledáme místa v ubytovnách a jiné vhodné objekty, kde by mohli strávit karanténu," popisuje Johnová. Na bydlení v ubytovnách by mohlo město bezdomovcům přispívat. Zároveň se současné noclehárny, kde jen bezdomovci přespávali, předělávají na ubytovací zařízení, kde budou moci lidé z ulice být celý den. Pouze v nižším počtu, než tomu bylo dosud.

Od pátku večer se také bezdomovcům otevřel kemp na Císařské louce, kde mohou spát lidé pod stany. Podobné místo má vzniknout po neděli také v Troji. "Počítáme, že tam ale bude kapacita pro několik desítek lidí, byť by se jich tam vešlo až 200. Prioritou je však dostat co nejvíce lidí pod střechu," popisuje Johnová.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se proto obrátil na stát s prosbou o dočasnou výpůjčku objektu bývalých kasáren v Karlíně. I tam by mohli být bezdomovci také ubytovaní. Snaha získat tuto budovu není ze strany Prahy novinkou. Magistrát přes rok usiluje o to, aby městu byla prázdná stavba svěřena.

V současnosti jí má na starost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. K předání kasáren podle města dosud nedošlo, protože Praha nedala souhlas s tím, aby na okraji metropole vyrostla úřednická čtvrť, za níž chtěl premiér Andrej Babiš (ANO) převedení stavby pod hlavní město mimo jiné vyměnit.

Ctíme jejich svobodu, říká brněnský politik

Ubytování pro bezdomovce připravuje i Brno. Na rozdíl od Prahy však brněnský magistrát podle náměstka primátorky pro zdravotnictví Petra Hladíka (KDU-ČSL) počítá s přesunem bezdomovců do karantény až v případě nutnosti. Tedy ve chvíli, kdy by se více rozjela nákaza koronavirem.

“Máme už vytipované dva objekty, které jsou mimo blízkou zastavěnou zónu, kam bychom v případě nutnosti karantény, tyto lidi stáhli,” popsal Hladík. Celkem by se do těchto míst vešlo až několik stovek bezdomovců. Prozatím má město podle Hladíka připravenou kapacitu asi pro 50 lidí.

současní brněnští bezdomovci jsou podle Hladíka na ulici z vlastní volby, neboť město už od minulého volebního období nabízí lidem bez domova dostupné bydlení a krizová lůžka. Hladík zároveň uvedl, že město nemůže lidem jen tak přikázat, že musí jít do provizorního bydlení. “Každý má svou svobodu,” dodává Hladík s tím, k povinnému přesunu město přistoupí v rámci nouzového stavu ve chvíli, kdy by se nákaza koronavirem začala více šířit.

V současnosti město i díky pomoci dobrovolníků vyrábí ochranné roušky, které rozdává mezi bezdomovci. Podobný přístup volí i další tuzemská města, například Ostrava, Ústí nad Labem, Zlín, Jihlava či Kroměříž. Právě ve dvou posledně jmenovaných se však stalo, že bezdomovci roušky zahodili, jakmile je dostali.