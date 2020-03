Pardubický alergolog, klinický imunolog a internista Tomáš Sýkora je kritikem systému, jakým politici v krizové chvíli zdravotnictví řídí. I když s většinou omezení, která vláda vyhlásila pro obyvatele, souhlasí, nelíbí se mu vytváření atmosféry strachu, zavírání ordinací či omezování ostatní péče. Sám slouží lidem už 40 let a jeho soukromá ordinace je pro lidi s potížemi k dispozici bez omezení i v době koronavirové epidemie.

Tomáš Sýkora (65 let), soukromý alergolog, internista a klinický imunolog Studoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1980 nastoupil na interní oddělení pardubické nemocnice, od roku 1990 vedl jako primář plicní oddělení nemocnice, v roce 1995 si zřídil soukromou alergologickou a interní ordinaci, kterou dnes vede se svým synem. Byl jedním ze zakladatelů charitní ošetřovatelské služby v Pardubicích, založil ve městě imunologickou laboratoř.

Co vám na tom, jak se české zdravotnictví vypořádává s koronavirem, nejvíc vadí?

Nejvíc mě bolí, že zdravotní služba není v tak důležité chvíli vůbec nijak organizovaná. Je to totální chaos, ve kterém si každý dělá, co chce. Pořád se mluví jen o nemocnicích s infekčními klinikami a jediné oficiální informace, které my jako odborní lékaři ze soukromých ambulancí máme k dispozici, jsou od České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny. Od krajského úřadu, potažmo státních orgánů bych místo brífinků čekal, že připraví opatření, která budou při případném velkém nárůstu nemocných platit i v soukromém sektoru. Měly by říci, co mají nyní i v případě dalšího zhoršování situace dělat i praktičtí lékaři a odborní lékaři.