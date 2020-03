V Česku zemřel první pacient s nemocí Covid-19. Byl to pětadevadesátiletý muž hospitalizovaný v pražské Nemocnici na Bulovce. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že muž měl další přidružená onemocnění.

Potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku je 1165. Během neděle přibylo 114 nových případů. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů, několik jich ale leží v nemocnicích ve velmi vážném stavu. Testů bylo dosud provedeno 17 377. Nejvíce nakažených je nadále v Praze a Středočeském kraji.

Ministerstvo školství ve své tiskové zprávě v pondělí oznámilo, že termín přijímacích a maturitních zkoušek se bude odvíjet od data znovuotevření škol. Přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny. Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Návrhem by se již zítra měla zabývat Poslanecká sněmovna. "Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení," uvedl ministr školství Robert Plaga.

Japonský premiér Šinzó Abe v pondělí prohlásil, že odložení letní olympiády v Tokiu může být variantou, jestliže nebude možné uspořádání her v "úplné formě". I Mezinárodní olympijský výbor o víkendu přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Kanadský olympijský výbor jako první oznámil, že své sportovce na olympiádu nepošle. Podle kanadského výboru "není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich atletů i světového společenství".

Přísná karanténní opatření by se podle náměstka ministra Romana Prymuly mohla začít rozvolňovat zřejmě od poloviny dubna, protože ekonomiku velmi dusí. Záležet bude podle něj na aktuálním počtu nakažených. "Velikonoce zřejmě nebudou takové, jako jsme zvyklí. Budou bez návštěv a bez kostelů," řekl ministr. Na hranicích budou opatření podle Prymuly nejspíš trvat déle.

V České televizi pak Prymula řekl, že pokud na konci března bude méně než 8500 nakažených, bude v dalších deseti dnech možné uvolňovat vyhlášená opatření.

Jako jedno z posledních chce ministerstvo rušit uzavření škol. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha to bude zřejmě na přelomu května a června. Náměstek Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky. "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl.

Cestování do zahraničí podle Prymuly nemusí být možné ani v následujícím roce či dvou. Letos bude dovolená zřejmě v tuzemsku, řekl náměstek ministra zdravotnictví v České televizi.

Na celém světě se novým typem viru nakazilo již přes 330 tisíc lidí. Po Číně je nejvíce zasažena Itálie, která hlásí přes 59 tisíc případů. Obětí pandemie je v Itálii už celkem 5476.

Ve čtvrtek vláda rozhodla o tom, že v prodejnách potravin a drogeriích budou od pátku mezi 7:00 a 9:00 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let.

Praktické informace si mohou přečíst senioři zde.

Německá kancléřka Angela Merkelová jde do domácí karantény. U lékaře, který ji v pátek očkoval, se prokázala nákaza koronavirem, uvedl mluvčí.

V celém Německu budou kvůli rychlému šíření koronaviru zakázána shromáždění více než dvou lidí. Výjimka z opatření se má vztahovat na rodiny a členy jedné domácnosti.

Přesné znění usnesení vlády o omezení pohybu osob včetně všech výjimek naleznete ZDE.

Všechna krizová opatření, která vláda zatím vydala, si můžete přečíst přehledně ZDE.