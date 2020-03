Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 1165. Během neděle přibylo 114 nových případů a první pacient s nemocí COVID-19 zemřel. Stalo se tak tři týdny od oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů, testováno bylo celkem 17 377 lidí. Vyplývá to z aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru.

S nemocí COVID-19 zemřel v neděli večer pětadevadesátiletý senior v pražské Nemocnici na Bulovce. Muž byl do nemocnice přijat 18. března, umístěný byl na standardním lůžku na infekční klinice. Trpěl řadou zdravotních problémů jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor. Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu, uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce.

Přísná karanténní opatření by se mohla začít uvolňovat zřejmě od poloviny dubna, ale na hranicích budou opatření podle všeho trvat mnohem déle. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na pondělním jednání vlády navrhne prodloužit omezení volného pohybu lidí a omezení pro provoz obchodů a úřadů do 1. dubna. Zákaz vycházení podle náměstka ministra Romana Prymuly zatím není na místě, vládě by ho navrhl, pokud by počet nakažených přesáhl 10 tisíc. Prymulovo vyjádření o možném omezení cestování do zahraničí až na dva roky označili někteří opoziční politici za šokující a nešťastné. Podle premiéra Andreje Babiše jde o spekulaci, obnovení cest do zahraničí ale není prioritou.

Jako jedno z posledních chce ministerstvo zdravotnictví rušit uzavření škol, znovu by se žáci a studenti mohli vrátit do lavic na přelomu května a června, pokud ministerstvo školství nerozhodne jinak. Zřejmě by v nějaké formě bylo možné uspořádat maturitní zkoušky. "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl Prymula.

Podle pondělního návrhu ministerstva školství by maturitní zkoušky mohly být 21 dnů po znovuotevření škol, nebo by je mohly nahradit výsledky studentů z posledních tří vysvědčení střední školy. Rozhodující by mělo být datum 1. června. Pokud by se středoškoláci do škol vrátili později, zkoušky už by dělat neměli. Kdyby se školy otevřely dříve, nemuseli by letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků. Testy by mohly vyhodnocovat samotné školy podle podkladů Cermatu, který je připravuje. Novinářům to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Změny v maturitách, které ministerstvo připravilo kvůli situaci kolem koronaviru, v pondělí Plaga předloží vládě. Pokud je kabinet schválí, mohli by se poslanci zabývat novelou zákona v úterý na mimořádné schůzi v legislativní nouzi. Změny by měly platit jen pro letošní rok.

Termíny závěrečných zkoušek učňů by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu.

Plaga dále vládě navrhne, aby přijímací zkoušky na střední školy byly nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by podle něj měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by je ale měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Kvůli šíření koronaviru jsou od 11. března do odvolání uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli uvedl, že toto opatření by se mělo rušit jako jedno z posledních, a to zřejmě na přelomu května a června.

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.