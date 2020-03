Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství pražského ČVUT vede malý tým expertů, který vyvinul nový model plicní ventilace, který má pomoci v boji s koronavirem. Další část týmu, zastřešeného iniciativou Covid19CZ, mu nyní pomáhá uvést jejich přístroj, nazvaný Corovent, v život: domlouvá firmy, které nápad převedou do praxe. Tedy vyvinou a vyrobí potřebné díly. Prvních pět set přístrojů by měly nemocnice dostat do měsíce. "Návrh je hotový, je to i laboratorně odzkoušené. Teď už to mají výrobci," řekl HN Roubík.