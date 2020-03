Příchod pandemie, jakou nyní zažíváme, byl jen otázkou času, tvrdí molekulární biolog z Masarykovy univerzity v Brně Omar Šerý. Zda virus vznikl přirozenou mutací, nebo v laboratoři, budou muset ještě zodpovědět vědecké analýzy. Ty podle něj prověří všechny možné teorie. Omar Šerý je zároveň jednatelem brněnské společnosti Elisabeth Pharmacon, která počátkem tohoto týdne spustila distribuci vlastních laboratorních testů na koronavirus. "Jsme schopni pokrýt dodávky do všech laboratoří v České republice. Vyrábět můžeme desítky souprav pro tisíce analýz denně," říká Šerý. Aktuálně jsou tuzemské laboratoře závislé zejména na testech dovážených ze zahraničí.

Málokdo čekal, že v Česku může dojít k takové epidemii, jakou nyní zažíváme. Byla stejně velkým překvapením i pro vás?

Byla to skutečně jen otázka času, než k něčemu takovému dojde. Vlastnosti viru jej předurčují k úspěšnému šíření v lidské populaci. Věřím ale, že přijatá opatření jeho šíření výrazně omezí. Je pouze na nás všech, zda je budeme brát vážně. Někteří si bohužel stále neuvědomují, že svým nezodpovědným chováním ohrožují především své bližní.

Jaké nejdůležitější otázky bude podle vás v případě koronaviru ještě nutné zodpovědět? Má nějaké vlastnosti, které vás zaráží?

Zaráží mě skutečnost, že virus může být i v počátečních fázích infekce vylučován takovým přerušovaným způsobem, že může zůstat nerozpoznán. Při testování klinických vzorků jsme se setkali s velmi nízkými koncentracemi viru, které by mohly být pokládány některými metodikami za negativní. Ostražitost je zde skutečně na místě a nedivím se už lékařům z referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu, že jsou trošku nervózní při povolování provádění testů dalším a dalším laboratořím. Jako zcela unikátní taktiku této nové verze viru SARS lze pokládat to, že člověk může infikovat další lidi kapénkovou infekcí, aniž by sám měl jakékoliv příznaky, které se projeví až se značným zpožděním. Virus se tak nepozorovaně plíží lidskou populací a nutí další a další lidi jako své hostitele produkovat obrovské množství svých kopií.

Někteří odborníci, například Soňa Peková, vedoucí laboratoře Tilia Laboratories, uvádí, že SARS-CoV-2 má prvky uměle vytvořeného viru. Má v sobě nějaké takové znaky?