Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku. Během čtvrtka přibylo 259 nakažených, tedy zhruba o 30 méně než ve středu, kdy byl denní nárůst nejvyšší. K pátečnímu ránu bylo evidováno 2062 lidí s nemocí Covid-19. Laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31 127. Stále zůstává deset vyléčených pacientů a devět zemřelých s nemocí Covid-19. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.

Úřady během čtvrtka oznámily tři úmrtí. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zemřel osmdesátiletý pacient. Trpěl podle nemocnice velmi vážným onemocněním, a před několika dny byl navíc pozitivně testován na nemoc Covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Dalšími oběťmi jsou dvě ženy z domova pro seniory v Praze-Michli. Ženy byly podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly ve vysokém věku a měly další vážná onemocnění. Také další zemřelí trpěli většinou několika dalšími chorobami nebo nějakou vážnou nemocí.

První tři případy onemocnění Covid-19 oznámilo Česko 1. března, nejvyšší denní nárůst, 291 potvrzených testů, zaznamenalo ministerstvo ve středu. Za čtvrtek je nárůst druhý nejvyšší. Vedle toho ale také značně roste počet provedených testů. Zatímco v závěru minulého týdne bylo denně prováděno kolem dvou tisícovek testů, v pondělí už bylo testů přes 2200, v úterý skoro 3000, ve středu zhruba 4100 a ve čtvrtek 4429. "Počet laboratoří vzrostl na 70, což se projevilo v počtu otestovaných," uvedl v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na Twitteru.

Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem Spojené státy (přes 85 tisíc). Dále mezi nejvíce zasažené země patří Čína, Itálie a Španělsko. Celkem se nakazilo na světě přes 540 tisíc lidí, koronavirus si vyžádal taky přes 24 tisíc obětí, většinu za poslední týden.

Koronavirem se nakazil i britský premiér Boris Johnson. Má jen mírné příznaky a bude dál stát v čele boje proti epidemii Covid-19 v zemi. S odvoláním na úřad předsedy britské vlády o tom informovala stanice BBC. Informaci potvrdil na Twitteru i sám ministerský předseda. "Během posledních 24 hodin se u mě projevily mírné příznaky a test na koronavirus byl pozitivní," uvedl Johnson na Twitteru.

