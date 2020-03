Plicní ventilátory jsou klíčové pro to, aby se naživu udrželi lidé s nejvážnějším průběhem onemocnění koronavirem. Česko má zatím ventilací dostatek. Pokud se ale virová epidemie ještě masivněji rozšíří, mohly by zemi chybět podobně jako nyní Itálii. Vědci z pražského ČVUT se proto s technologickými dobrovolníky z iniciativy COVID19CZ rozhodli pustit do výroby celkem 500 vlastních plicních ventilátorů, které následně dodají tuzemským nemocnicím. Po fázi vývoje nového zařízení, které hodlají sestavit z volně dostupných součástek, ve čtvrtek po internetu rozjeli veřejnou sbírku. V ní chtěli vybrat 10 milionů korun na výrobu prvních 100 přístrojů. V pátek ráno se už Češi na první nové ventilátory zvládli složit, vybralo se celkem 11,8 milionu.

"Nemáme slov! Takovou podporu jsme nečekali. Peníze se podařilo vybrat od téměř sedmi tisíc dárců, což dokazuje sílu skvělých českých lidí," uvádí Pavel Doležal z firmy Keboola, který patří k hlavním iniciátorům dobrovolnické skupiny ajťáků a techniků z COVID19CZ. Podle Doležala si úspěšná sbírka získala i pozornost ministerstva průmyslu a obchodu. "Už v pátek ráno jsme s nimi zahájili jednání. Chtějí pomoci projekt strategicky zastřešit," dodal.

COVID19CZ nyní sbírku zastavil. Na výrobu dalších 400 ventilátorů mu totiž nejspíš přispěje stát. Ten by měl pomoci i s exportem zařízení, která se v Česku nevyužijí. Podle Tomáše Kaplera, manažera projektu Corovent, už je výroba přichystaná. Skupina, již řídí profesor Karel Roubík z ČVUT, se sestavováním ventilací začne 1. dubna. "První dodávky nových přístrojů by pak do nemocnic mohly přijít do jednoho až dvou týdnů," odhaduje Kapler.

Na výrobě ventilací by se měla podílet třebíčská společnost Dawell CZ ze skupiny MICo. Ta zvládne sestavit desítky zařízení týdně. "S panem premiérem a lidmi z ministerstva zdravotnictví už řešíme zjednodušení a především zrychlení certifikačních procesů, které jsou pro uvedení přístroje do praxe potřebné," uvádí majitel skupiny MICo Jiří Denner.

Do výroby ventilací by se měly zapojit i další tuzemské firmy. Podle manažera projektu Corovent Tomáše Kaplera jsou již domluvené výrobní kapacity pro produkci stovek až tisíců plicních zařízení, s jejichž sestavováním by mohli pomáhat i průmysloví roboti.

Skupina již má všechny součástky potřebné k sestavení 500 ventilací. Na světových trzích ale přesto musela čelit problémům s jejich pořizováním. "Do výroby se chystá pustit spousta států. Spekulanti už proto začínají díly skupovat a země kvůli tomu omezují jejich prodej a vývoz. Třeba Německo tak začátkem týdne kompletně zastavilo vývoz ventilů či tlakových spínačů, což jsou pro nás klíčové díly. Právě v Německu jsme měli už objednávky, nakonec se nám ale podařilo nahradit je nákupem z USA," zmiňuje Kapler.

Corovent hodlá plány svých ventilátorů výhledově bezplatně zveřejnit na internetu, aby se do výroby mohly rychle pustit firmy z celého světa. Podle Kaplera s tím ale iniciativa ještě počká do doby, než bude mít přístroj certifikovaný a vychytá na něm všechny mouchy.