"Násilím se nutit do dobré nálady nejde. Důležité však je si uvědomit, že když se nám rozjede proud negativních myšlenek, je možné ho zastavit a přesměrovat," říká k současné situaci kolem koronaviru docentka psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a ředitelka Centra pozitivní psychologie ČR Alena Slezáčková.

Univerzální recept na štěstí však podle ní neexistuje. Každému pomáhá něco jiného a má poslouchat to, co právě jemu dělá dobře – ať už je to pohled do minulosti, prožívání přítomnosti či těšení se na budoucnost.

"Hlavními pilíři naší současné pohody je vděčnost za to dobré, co jsme v životě dostali, a naděje, že bude lépe," říká Slezáčková.

Češi jsou na tom podle ní s úrovní vděku a naděje velmi dobře, což naznačuje, že se dokážou se všemi opatřeními proti šíření koronaviru, které připomínají válečný stav, vyrovnat obstojně.

Jak bojovat s tísnivými pocity nejen během karantény? Jaké spouštěče dobré nálady fungují? Co je to zážitková konzerva a jak sama docentka čelí současné situaci, která připomíná přípravu na apokalypsu? To si poslechněte v podcastu HN 360° zaměřenému na získání duševního klidu v době boje s pandemií.

