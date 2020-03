Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to v sobotu řekla v České televizi. Zopakovala, že ušlý zisk stát hradit nebude.

"Pokud vznikne skutečná škoda - škoda na majetku nebo by došlo k nařízení nějakého konání - tak samozřejmě ta škoda se hradit bude. Stát nebude hradit ušlý zisk, to je můj právní názor a za tím si stojím," uvedla ministryně.

"Jsem zodpovědná za fiskální situaci tohoto státu, a představa, že bychom každému hradili ušlý zisk, který měl podnikatel třeba v době ekonomické konjunktury, prostě není možná. To by v takovémto případě stát nezaplatil," pokračovala.

Zdůraznila, že vláda chce podnikatelům a firmám pomáhat. Zmínila kurzarbeit a podporu OSVČ včetně ošetřovného.

Ministryně také znovu hájila postup vlády, která při vydávání opatření přešla z krizového zákona na zdravotní zákon. Podle některých právníků a opozičních politiků ministři tímto krokem podnikatelům ztížili možnost domáhat se odškodného.

"Začali jsme hned na začátku postupovat podle zdravotního zákona, pak byl stav nouze, takže se vydalo několik opatření podle krizového zákona, a navázali jsme zase na zdravotní zákon," uvedla Schillerová s tím, že zdravotní zákon přesahuje nouzový stav.

Názor, že poškozeným se podle krizového zákona hradí pouze skutečná škoda, zastává i ministerstvo vnitra. Odškodné by se tak podle úřadu vztahovalo například na zabavení věci, její zničení nebo uložení pracovní povinnosti. Ministerstvo dnes poukázalo na to, že ani v minulosti, například při povodních, nebyly vypláceny náhrady škod za zavřené obchody v postižených oblastech.

Na nákazu koronavirem zemřeli v Česku v sobotu další 2 lidé, počet obětí nemoci tak stoupl na 11, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Uzdravených zůstává 11.

K sobotnímu ránu byl počet potvrzených onemocnění 2422 a množství nemocných se za pátek zvýšil o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale zdůraznil, že se stále více testuje, s čímž je spojen větší záchyt pacientů. "Nastává kritická fáze epidemie, kdy uvidíme, jak si na tom s tou epidemií stojíme," řekl. Situaci bude podle něj možné vyhodnotit až v následujících dnech.

V ČR je podle Vojtěcha v současné době asi 200 až 250 hospitalizovaných lidí s nemocí způsobenou koronavirem, ve vážném stavu je asi 40 až 50 pacientů.

V Itálii, která je v Evropě nejhůře zasažená, již nákaze podlehlo přes 10 tisíc lidí, za posledních 24 hodin přibylo 889 obětí. Úřady evidují celkem 92 472 případů nákazy. S odvoláním na italskou civilní ochranu o tom sobotu informovaly světové agentury.

Ministr Vojtěch podporuje vzhledem k situaci prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řekl to v sobotu v České televizi (ČT). Nynější nouzový stav platí do 11. dubna. Jeho prodloužení by musela na návrh vlády schválit sněmovna. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO).

Nouzový stav podle Vojtěcha umožní rychlejší nakupování ochranných pomůcek, protože jinak by se úřady musely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a pořizování tohoto materiálu by proto trvalo déle. Poznamenal, že v současné situaci se objednávky musí uzavírat v řádu minut. Stav navíc zhoršil vývoj v USA, které se staly novým centrem nákazy. Poptávka po ochranných pomůckách tak ještě stoupla a mnohonásobně převyšuje výrobní kapacity, řekl ministr. Poznamenal také, že nouzový stav například umožní v případě potřeby urychlené vyklizení objektu, který by mohl být využit pro péči o pacienty.

Současná opatření, která vláda zavedla ve snaze potlačit nárůst epidemie, budou podle ministra trvat ještě týdny, některá z nich i měsíce. Jako jedny z posledních budou odvolány zákazy hromadných sportovních či kulturních akcí nebo například trhů. Pokud nebude vývoj epidemie "razantně stoupající", některá jiná opatření by se mohla začít uvolňovat po Velikonocích, řekl Vojtěch. Zmínil například otevření kadeřnictví nebo některých obchodů.

Jako jedno z posledních opatření, která budou odvolána, bude podle ministra i povinnost nosit roušky. Poznamenal, že by bylo dobře, kdy tato ochrana v ČR zůstala standardem i do budoucna, například v době chřipkových epidemií.

Nákaza novým koronavirem ohrožuje nejvíc starší a dlouhodobě nemocné lidi. Podle pátečního vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, objevila v šesti domovech pro seniory v Česku.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo v pátek domovům pro seniory, aby vyčlenily zhruba desetinu svých lůžek pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pacienty s lehkými příznaky.

Nemocnice Na Františku bude od pondělí přijímat lehčí případy seniorů, u kterých se potvrdí onemocnění COVID-19. V tiskové zprávě o tom v sobotu informoval Petr Bidlo z úřadu Prahy 1, která nemocnici vlastní. Ministerstvo zdravotnictví dříve uvedlo, že pro nemocné seniory z domovů důchodců vyhradí celkem 329 lůžek Na Františku, Na Bulovce, v lázních Toušeň a v Těchoníně.

Podle šéfa Krizového štábu ČR Romana Prymuly půjde o místa pro seniory s lehčími příznaky, kteří budou muset být v karanténě. K dispozici budou nejdříve místa v prvních čtyřech nemocnicích, řekl. Těchonín by byl spuštěn až případně během týdne, uvedl později Vojtěch.