Počet nakažených novým typem koronaviru v Česku stoupl na 2837. Za neděli jich přibylo 160, což je nejméně za šest dní. Denní přírůstek tak klesl pod deset procent. Vyléčených zůstává 11 lidí. S nemocí Covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo 17 lidí. Počet úmrtí se během neděle zvýšil o pět. Vyplývá to z informací k pondělním 00:30 na webu ministerstva zdravotnictví.

Nižší přírůstek počtu nakažených byl podle webu naposledy v pondělí 23. března, kdy přibylo 126 případů. V neděli bylo testů 2798, tedy zhruba o 47 procent méně než v pátek. Denní počty testů byly nižší než v pátek už o předchozím víkendu.

Mezi oběti nemoci v neděli přibyla seniorka z domova důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. S nemocí Covid-19 zemřela také zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice, která se tak zřejmě stala první obětí nemoci Covid-19 mezi zdravotníky.

První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března. Počet pacientů vyléčených z nemoci Covid-19 se změnil naposledy minulý týden v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ.

Na jižní Moravě začíná testování takzvané chytré karantény. K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Do akce se zapojí také armáda, ta vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

V New Yorku do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů. Upozornil na to v pondělí starosta velkoměsta Bill de Blasio. "Tady v New Yorku si připadáte jak za války," řekl de Blasio americké televizi CNN. Stát New York je nyní nejvíce postiženým regionem v USA. Tamní guvernér Andrew Cuomo dnes oznámil 237 nových úmrtí na nákazu koronavirem, počet obětí v oblasti tak vzrostl na 965. Počet nakažených za uplynulý den stoupl o 7195 na 59 513.

Koronavirus by mohl ve Spojených státech zabít 100 až 200 tisíc lidí, varoval hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci, který je v koronavirovém krizovém týmu. Jak Fauci řekl v rozhovoru se CNN, nakažených by pak mohly být miliony. Dodal nicméně, jde jen o možnou předpověď, budoucí vývoj se totiž vzhledem neustále se měnícím okolnostem dá jen těžce předvídat.

Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů koronaviru Spojené státy, počet nakažených Američanů překročil 140 tisíc a na 2500 lidí v USA na nákazu zemřelo. Nejvíce obětí nemoci Covid-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici 10 tisíc a počet infikovaných se blíží 100 tisíc. Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82 000, zaznamenala Čína, odkud se nový typ koronaviru rozšířil a kde nemoci podlehlo víc než 3300 lidí.