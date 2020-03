Proti postupu vlády při přijímání opatření kvůli šíření koronaviru padla další správní žaloba. Právník Ondřej Dostál, který se specializuje na zdravotní právo, ji podal k Městskému soudu v Praze.

"Ten spouštěcí moment byl, když si ministři začali hrát na lišáčky a otočili původní opatření vlády podle krizového zákona jen na opatření ministerstva zdravotnictví. Podle mého názoru to nemá jiný důvod než připravit lidi o peníze, tedy aby náklady vyvolané kroky státu některým lidem prostě zůstaly na krku. To je prvoplánová špína," vysvětlil HN Dostál.

V žalobě právník píše, že kabinet postupoval špatně nejen když udělal významné zásahy do života lidí prostřednictvím tří mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, ale i tím, že je odůvodnil jen "obecnou zmínkou o výskytu nemoci COVID-19 v Česku a nutností omezit její šíření". Napadá i chaos, s jakým podle něj vláda postupuje. Světová zdravotnická organizace totiž už 30. ledna prohlásila COVID-19 za hrozbu mezinárodního významu, kabinet však podle Dostála nejprve nemoc zlehčoval a do začátku března neudělal žádné opatření, aby pak v rychlém sledu začal zakazovat shromažďování lidí a nařizovat zákazy vycházení s výjimkami. "Toto střídání nečinnosti a horečné aktivity hraničící s panikou neodpovídá žádné z vědecky uznaných strategií reakce na epidemii," uvádí v žalobě. Dostál pro HN vysvětlil, že si nemyslí, že by vláda nesměla zasahovat lidem do práv a nemohla během vývoje pandemie upravovat svá jednotlivá opatření. "Ale nejde to dělat chaoticky, kdy důchodcům třikrát změním dobu, kdy mohou jít do krámu," upozornil. Za klíčové také považuje, že vůbec není jasné, na základě čeho vláda vybrala obchody, do kterých se může a do kterých ne. "Kdyby se na odůvodnění nevykašlali, tak by se museli zamyslet a nějak popsat těm nebohým kadeřnicím, proč ony nesmí pracovat a květinářky ano. Všechna opatření přitom musí být přezkoumatelná a to jsou, když mají nějaké jasné odůvodnění," dodává Dostál.

Pokud by mu soud dal za pravdu, vláda by měla opatření vydat znovu a správně. Podnikatelům by pak také náležela podle něj například náhrada škody z nesprávného úředního postupu.

Na Městský soud v Praze se již v minulých dnech obrátila kvůli rozhodování vlády v čase koronavirové krize i právnička Vendula Záhumenská. "Hlavním důvodem je to, že premiér porušuje zákony, nesvolal Ústřední krizový štáb, nepostupuje od počátku podle pandemického plánu, lidé nejsou pravdivě informováni," uvedla nedávno pro HN.

Městský soud v Praze původně nařídil líčení o žalobě Záhumenské na minulý pátek. Poté, co vláda své předchozí rozhodnutí zrušila a začala vyhlašovat nová opatření ne podle krizového zákona, ale jako rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, však bylo jednání odročeno. Podle soudu dostala žalobkyně čas na to, aby na změnu mohla ve svém podání reagovat.

Záhumenské manžel, advokát David Záhumenský, se mezitím také obrátil na Ústavní soud. Vyhlášení nouzového stavu bylo podle něj v rozporu s ústavním pořádkem a nerespektuje požadavky na ochranu základních lidských práv.

Vláda opakovaně odmítla, že by postupovala v rozporu s legislativou.