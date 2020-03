Hnutí ANO loni hospodařilo se ziskem 63,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční finanční zprávy zveřejněné na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Na volby do Evropského parlamentu subjekt vedený premiérem Andrejem Babišem (ANO) vydal 32,2 milionu. V roce 2018 zaznamenalo ANO ztrátu bezmála 43 milionů korun.

Celkové výnosy ANO činily 163,3 milionu korun, z čehož příspěvky ze státního rozpočtu tvořily 147,7 milionu, tedy zhruba 90 procent. Dary hnutí ve výroční zprávě vyčíslilo na 12,2 milionu, což je o 30 milionů méně než předloni. Nejvíce hnutí darovali Jan Richter, celkem téměř 293 tisíc korun, a europoslankyně Radka Maxová (261 200 korun). Na členských příspěvcích ANO vybralo 3,4 milionu.

Náklady hnutí činily téměř 100 milionů. Za volby do Evropského parlamentu, v nichž získalo šest poslanců, ANO dalo 32,2 milionu, za volby do Senátu zhruba 362 tisíc korun a za volby do obecních zastupitelstev přes 45 tisíc korun. Mzdy vyšly hnutí na zhruba 18 milionů korun.

Mezi krátkodobými závazky nadále figuruje dluh ANO vůči jeho zakladateli a předsedovi Babišovi. Koncem roku 2018 činila bezúročná půjčka současného premiéra 25,1 milionu korun, v závěru loňského roku to bylo 24,3 milionu korun.