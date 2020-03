Ve volebním průzkumu prováděném ještě před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru vedlo stále hnutí ANO premiéra Andreje Babiše s výrazným náskokem na ostatní strany. Na přelomu února a března by ANO získalo ve volbách do sněmovny 33 procent hlasů, zatímco druhá ODS zhruba dvakrát nižší podíl. Volební průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ale začal ještě před výskytem prvních případů koronaviru v Česku a skončil před začátkem nouzového stavu a řady vládních preventivních opatření. Některé kroky Babišovy vlády v koronavirové krizi jsou ale kritizovány, například kvůli nedostatku ochranných prostředků.

K volbám do sněmovny by na přelomu února a března přišlo asi 62 procent Čechů. Účast by tak byla podobná jako při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy k urnám dorazilo asi 61 procent voličů. Také pořadí prvních tří stran podle podílu hlasů by zůstalo stejné. Za prvním ANO a druhou ODS by skončili na třetím místě Piráti, kteří by nyní získali 12,5 procenta hlasů.

Do sněmovny by se také opět dostali sociální demokraté s 8,5 procenta hlasů a komunisti a lidovci shodně se sedmi procenty. Pětiprocentního podílu potřebného pro vstup do dolní komory parlamentu by ale nedosáhly TOP 09, STAN a SPD, které nyní ve sněmovně jsou. Aktuální průzkum jim přisoudil jen shodně 4,5 procenta hlasů. Ještě hlouběji pod pětiprocentní hranicí jsou Trikolóra se dvěma procenty a Zelení s jedním procentem.

Oproti předchozímu průzkumu CVVM ze začátku letošního února se výsledky stran ve volebním modelu příliš nezměnily. Také ve srovnání s průzkumem z loňského března jsou podíly hlasů téměř stejné. Oproti loňsku si výrazněji pohoršila třeba ČSSD, která měla v březnu 2019 podíl hlasů 12,5 procenta. Polepšila si naopak KDU-ČSL, která měla loni pouze 5,5 procenta.

Průzkum provádělo CVVM v období mezi 29. únorem a 11. březnem na vzorku 1012 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let. Do názorů účastníků průzkumu se tak ještě nemohly promítnout kroky vlády související s nouzovým stavem kvůli šíření koronaviru. První případy nákazy se v Česku objevily 1. března a nouzový stav byl vyhlášen 12. března. Vláda následně zavedla například zákazy vstupů do některých obchodů a zařízení, volného pohybu a cestování do ciziny.

Vláda ANO a ČSSD čelí kvůli některým kroků v koronavirové krizi kritice. Znepokojení vyvolal v posledních týdnech například nedostatek ochranných prostředků, jako jsou roušky nebo respirátory, mezi veřejností i zdravotníky či záchranáři. Roušky, které každý musí mít podle vládního nařízení při pohybu venku, si lidé musejí často šít sami.

Volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (v pct.):

Strana Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Volby v říjnu 2017 ANO 33 33 32 29,5 30 33,5 30 29 28 32 32 29,64 ODS 14,5 14 15 12,5 14 13,5 12 15 17 14 14 11,32 Piráti 12,5 13 13,5 14 13,5 14 13 17 13,5 12,5 12,5 10,79 ČSSD 8,5 9 8,5 10 9 10 9,5 7,5 9,5 12,5 12,5 7,27 KSČM 7 8 7,5 8 9 8,5 8,5 9 11 11 8,5 7,76 KDU-ČSL 7 6 5,5 6,5 5,5 5 4,5 5 4,5 4 5,5 5,8 TOP 09 4,5 3,5 5 3,5 3,5 4 4 3 3 3 4 5,31 STAN 4,5 3,5 5,5 4 4 2,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 5,18 SPD 4,5 5 4 5,5 5,5 4,5 8,5 6,5 5 6 4,5 10,64





Zdroj: CVVM