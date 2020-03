Počet lidí vyléčených z nemoci Covid-19 způsobované koronavirem stoupl v Česku na 25. Vzrostl ale také počet zemřelých nakažených koronavirem, a to na 23. Oznámil to v pondělí večer na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Všichni zemřelí byli podle Vojtěcha lidé trpící dalšími chorobami nebo lidé ve vyšším věku.

Ministerstvo obrany mezitím navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor parlamentu, uvedly v pondělí ve společném článku deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt.

Ministr Lubomír Metnar (za ANO) v předkládací zprávě počítá s tím, že v případě neakceschopného parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byla i ta nefunkční, rozhodoval by podle zjištění Aktuálně a Respektu jen premiér. Ihned po zveřejnění článku kritizovali iniciativu ministerstva obrany někteří opoziční politici.

Stav ohrožení státu nebo válečný stav by mohla podle předloženého dokumentu vyhlásit sama vláda nebo premiér, aniž by tento akt vyžadoval potvrzení parlamentem v pevném časovém limitu.

Související Před 1 hod Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna. Lidé vracející se do Česka budou muset do karantény Před 1 hod záznam uvnitř Koronavirus má v Česku 23 obětí. Celkem je v zemi potvrzeno 3001 nakažených. Z nemoci se vyléčilo celkem 25 lidí. Otestováno bylo v Česku k...

"V neodkladných situacích, za nichž by se nemohl/nestihl sejít Parlament České republiky, by mohl být vyhlášen stav ohrožení státu: vládou na návrh předsedy vlády, přičemž Parlament České republiky by toto rozhodnutí při nejbližší příležitosti potvrdil, nebo zrušil; v případě okolností opravňujících k vyhlášení stavu ohrožení státu by v neodkladné situaci tento stav mohl vyhlásit také předseda vlády, přičemž vláda by jeho rozhodnutí musela do 48 hodin schválit a Parlament České republiky by ho potvrdil, nebo zrušil s konečnou platností na nejbližší schůzi," citovali z dokumentu autoři článku.

Co přesně je "neodkladná situace", se podle nich v dokumentu neupřesňuje. Metnar se odvolává na to, že věc předkládá na základě usnesení vlády z prosince 2015, kdy zemi vedl jako premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD a Andrej Babiš (ANO) byl ministrem financí. Navrhované zvýšení pravomocí vlády projednala Bezpečnostní rada státu letos 2. března. O deset dní později Babišův kabinet vyhlásil kvůli šíření koronavirové epidemie nouzový stav.

Servery Aktuálně a Respekt uvedly, že připomínkové řízení, v němž by se k návrhu mohla vyjádřit ministerstva a další instituce, navrhuje Metnar nahradit projednáním na schůzi Bezpečnostní rady státu kvůli "povaze a citlivosti předkládaného materiálu". Metnar v pondělí požádal o zařazení své zprávy i na program vlády, Babiš ale autorům článku řekl, že nic takového se nechystá a že o Metnarově aktivitě netuší. "Nic o tom nevím. Nebudeme to projednávat," uvedl premiér.